ก.ล.ต. แต่งตั้ง "ทรงยศ บรรจงมณี" เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ มีผล 1 ม.ค. 69

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นายทรงยศ บรรจงมณี เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายธุรกิจจัดการลงทุน ซึ่งดูแลฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน และฝ่ายนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
นายทรงยศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2 และฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน