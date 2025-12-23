บลจ.กรุงศรี ลงนามบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณธีระ ศรีใหม่ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมด้วยคุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ เพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าประมาณ 6,700 ล้านบาท โดย บลจ.กรุงศรี ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนดังกล่าวเป็นปีที่ 10 โดยมีอายุสัญญา 3 ปี มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2571 จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน