บังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.รฟม.ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2568 เปิดทางดึงเงินหนุน”ระบบตั๋วร่วม”

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว พ.ร.บ.รฟม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ เปิดทางจัดสรรเงินสนับสนุนระบบตั๋วร่วมบริการขนส่งสาธารณะ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 “
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“( 3 ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม.หรือประชาชน”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกข้อความใน ( 6 ) ของมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“( 6 ) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดที่ใช้ในการลงทุน หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ รฟม.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (11/1 ) ของมาตรา 9 แห่พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
“( 11/1 ) ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ รฟม.”
มาตรา 6 ให้เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
“ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าของ รฟม. และการดำเนินการของ รฟม. ในกรณีมีการบริหาร จัดการระบบตั๋วร่วมให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความใน (13) ของมาตรา 18 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(13) การกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ และความสะดวกในกิจการรถไฟฟ้า ตลอดจนวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการและค่าธรรมเนียมดังกล่าว และกำหนดประเภทบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร”
มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 65 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 65 รายได้ที่ รฟม. ได้รับจากการดำเนินการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ รฟม. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งปวง ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม ค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา 11 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่น และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงเงินที่ รฟม. จ่ายเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินการในกรณีที่มีการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมในบริการขนส่งสาธารณะที่เกี่ยวข้อง กับกิจการรถไฟฟ้า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายและส่งเงินคืน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอสำหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสำรองตามมาตรา 11 และ รฟม. ไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ รฟม. เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ รฟม.”
มาตรา 9 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศใดๆ ที่ออกตาม แห่งพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ให้บังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแห่งพ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนี้
มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพ.ร.บ.นี้