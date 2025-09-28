เปิดเงินเดือน “สาวยาคูลท์” ปี 2568 รายได้สูงสุด 4 หมื่น โบนัสทุก 6 เดือน

“สาวยาคูลท์” อาชีพในตำนานที่หลายคนคุ้นตา เผยรายได้ปี 2568 ไม่มีเงินเดือนประจำ แต่ค่าคอมฯ และยอดขายช่วยดันรายได้เฉลี่ย 15,000–40,000 บาทต่อเดือน แถมมีโบนัสก้อนโตทุกครึ่งปี พร้อมสวัสดิการครบ และเปิดรับสมัครงานทั่วประเทศ
“สาวยาคูลท์” อาชีพที่หลายคนคุ้นตาในฐานะผู้ส่งนมเปรี้ยวตามบ้านทั่วประเทศ ปี 2568 ยังคงเป็นหนึ่งในงานที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยรายได้และสวัสดิการมั่นคงจากบริษัท ยาคูลท์ (Yakult) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมเปรี้ยวรายใหญ่ระดับโลก
รายได้และเวลาทำงาน
พนักงานยาคูลท์ไม่มีเงินเดือนประจำ แต่รับรายได้จากค่าคอมมิชชั่นตามยอดขายต่อวัน โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000–40,000 บาท ขึ้นอยู่กับความขยันและพื้นที่ปฏิบัติงาน
• เวลาทำงาน : วันจันทร์–เสาร์ เวลา 07.30–17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
• ค่าคอมมิชชั่น : ประมาณ 0.75 บาทต่อขวด
• ยอดขายเฉลี่ย : 700–1,000 ขวดต่อวัน
นอกจากนี้ ยังมี โบนัสทุก 6 เดือน คำนวณจากเปอร์เซ็นต์ยอดขายสะสม ทำให้รายได้สูงขึ้นตามผลงานการขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 18–40 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
• มีมอเตอร์ไซค์ (เฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้)
• สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
• ผ่านการอบรม และมีใจรักงานบริการ
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• โบนัส
• วันลาพักร้อน
• ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และสวัสดิการอื่น ๆ
ช่องทางสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานใหญ่ อาคารยาคูลท์, เว็บไซต์ yakultthailand.com
หรือโทร. 02-619-8008