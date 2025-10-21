ราชกิจจาฯ ลงประกาศ พ.ร.บ.ประชามติ มีผลใช้บังคับพรุ่งนี้ เปิดทางทำวันเดียวกับเลือกตั้ง สส.

ราชกิจจาฯ ลงประกาศ พ.ร.บ.ประชามติ ฉบับที่2 แล้ว มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ เปิดทางประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้ง-ลดเกณฑ์ผ่านประชามติด้วยเสียงข้างมากผู้ออกมาใช้สิทธิ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ต.ค. 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2568 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันถัดไปหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.ประชามติฉบับที่2 นั้น เป็นฉบับที่รัฐสภาแก้ไขในรายละเอียดสำคัญ อาทิ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ที่มีกรอบระยะเวลาไม่เร็วกว่า 90 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 120 วัน ทั้งนี้หากช่วงการทำประชามติเป็นช่วงใกล้เคียงกับมีการเลือกตั้งสส. เลือกตั้งท้องถิ่น ได้ผ่อนปรนให้สามารถจัดการออกเสียงในวันเดียวกันได้ พร้อมกำหนดช่วงเวลาทำประชามติ อยู่ในกรอบไม่เร็วกว่า 60 วัน และไม่ช้ากว่า 150 วัน โดยต้องคำถึงในความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหรือเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนั้นยังแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์ออกเสียงที่จะถือเป็นเกณฑ์ผ่านประชามติ คือ ให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง โดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น