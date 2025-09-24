"ทนายปราบโกง" พาสมาชิกกองทุนฯ การท่าเรือ ร้อง ดีเอสไอ สอบทุจริตเงิน 4.2 พันล้านบาท

MGR Online - ทนายปราบโกง พร้อมสมาชิกกองทุนฯ การท่าเรือฯ ร้อง ดีเอสไอ สอบทุจริตเงินกองทุนฯ 4.2 พันล้านบาท เอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
วันนี้ (24 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายกฤษฎา อินทามระ หรือทนายปราบโกง พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการท่าเรือแห่งประเทศไทยกว่า 100 คน เดินทางมาติดตามความคืบหน้าและยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม กรณีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือฯ มูลค่ากว่า 4,259 ล้านบาท มีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินและยักยอกทรัพย์หรือไม่ โดยมี นายสมเกียรติ เพชรประดับ ผอ.ส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์ (ดีเอสไอ) เป็นผู้รับเรื่อง
นายกฤษฎา เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสืบสวนที่ 190/2565 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.65 แต่คดียังไม่มีความคืบหน้า จึงจำเป็นต้องนำสมาชิกผู้เสียหายมาติดตามและยื่นหลักฐานเพิ่มเติม โดยหลักฐานสำคัญ คือ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.48 และ 49 ตามรายงานของ สตง. ระบุว่า เงินประเดิมจำนวน 4,259.04 ล้านบาท ที่การท่าเรือฯ จัดสรรไว้เป็นเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลับไม่ได้ถูกนำเข้ากองทุนทันที แต่ใช้วิธีทยอยตัดจ่ายเป็นงวด 5 ปี ซึ่ง สตง. ได้ทักท้วงว่าไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป การกระทำดังกล่าวทำให้เงินส่วนหนึ่งอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และส่งผลให้สมาชิกกองทุนกว่า 2,000 คน ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ล่าช้าและสูญเสียดอกผล
นายกฤษฎา ระบุว่า การกระทำของการท่าเรือฯ และผู้เกี่ยวข้องถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และอาจเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (ยักยอกหรือเบียดบังทรัพย์) มาตรา 151 (ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ) และมาตรา 157 (ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ) , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 และ 5 (ปกปิดหรืออำพรางที่มาของทรัพย์สิน) , พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 11 และ 12 (จัดทำบัญชีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง) และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 (การกระทำละเมิด)
นายกฤษฎา จึงเรียกร้องให้ดีเอสไอรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ และมีคำสั่งริบเงินจำนวน 4,259.04 ล้านบาท หรือทรัพย์สินที่แปลงสภาพมาจากเงินจำนวนนี้ และขอให้การท่าเรือฯ ชดใช้ค่าเสียหายแก่สมาชิกกองทุนฯ กว่า 2,000 คน เป็นเงินคนละ 5 ล้านบาท หากไม่มีการชดใช้ จะขอให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างเด็ดขาด
ทนายปราบโกง ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า หากดีเอสไอไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า ตนจะนำสมาชิกกองทุนฯ ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ต่อไป เนื่องจากเรื่องนี้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบการเงินและสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม