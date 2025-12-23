คลัง-ธปท.-ก.ล.ต. คุมซื้อขายทองออนไลน์ จ่อเก็บภาษีเฉพาะ-กำหนดเพดานซื้อขาย หวังสกัดบาทแข็ง

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมว่า ในเบื้องต้นได้วาง 3 มาตรการในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ให้กรมสรรพากร กำหนดแนวทางสำหรับผู้ให้บริการซื้อ-ขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จะต้องมีการรายงาน หรือนำส่งข้อมูลธุรกรรมให้กรมสรรพากร เหมือนกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์อื่น ๆ ที่ต้องมีการรายงานข้อมูลให้กรมสรรพากรอยู่ในปัจจุบัน
2. จะให้กรมสรรพากร พิจารณาความเหมาะสม หากจะต้องจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับธุรกิจการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยให้กรมสรรพากรไปพิจารณาว่า จะใช้มาตรการภาษีธุรกิจเฉพาะในการดูแลเรื่องนี้ต่อไป
3. ธปท. จะไปดูแนวทางในการกำกับปริมาณการทำธุรกรรมทองคำที่มีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น จะมีการกำหนดเพดาน หรือวงเงิน เป็นต้น
"รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และมองว่า 3 แนวทางนี้ จะเป็นแนวทางในการกำกับดูแลเรื่องทองคำที่มีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง 2 มาตรการนั้น กรมสรรพากรจะเป็นเจ้าภาพ ส่วนอีกมาตรการเป็นหน้าที่ของ ธปท." ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ