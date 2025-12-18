ปอท.ทลายบริษัท บช.ม้า เครือข่ายพนันออนไลน์ แค่ 4 วันเงินหมุนเวียน 100 ล้าน

ตำรวจ ปอท.ทลายบริษัทในพื้นที่ภูเก็ต-ขอนแก่น เปิดบัญชีม้าให้เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พบแค่ 4 วันเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท
วันนี้ ( 18 ธ.ค.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.ชัยเวง พาด้วง, พ.ต.ท.จักรพงษ์ รุ่งกำจัด, พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท., พ.ต.ต.ลัทธพล อัครปัญญา สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ. บก.สส.ภ.8 และ กก.สส 2 บก.สส.ภ.4
นำกำลังจับกุม น.ส.ปิยมณฑ์ อายุ 39 ปี, น.ส.สายชล อายุ 49 ปี , น.ส.สุกัญญา อายุ 33 ปี, นายวรกรต อายุ 37 ปี และ น.ส.ศศิภา อายุ 30 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ในพื้นที่ จ.ภูเก็ตและ จ.ขอนแก่น
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ "mediaobservatory " ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ประเภทสล็อต และคาสิโนบาคาร่าออนไลน์ เมื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าว ใช้บัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล เป็นบัญชีรับ–โอนเงินจากผู้เล่น และโอนเงินกลับคืนให้ผู้เล่นภายในระบบ
จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารแถวที่ 1 ที่ใช้รับ–โอนเงิน พบว่า ภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าว มากกว่า 100 ล้านบาท โดยมีบัญชีธนาคารของบริษัทต่าง ๆ รวม 9 บัญชี จาก 8 บริษัท มี สถานที่ตั้ง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนนำกำลังเข้าจับกุมพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์ 7 เครื่อง,ไอแพด 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, การ์ดความจำกล้อง 1 อัน, สมุดบัญชี 10 เล่ม, เอกสารที่เกี่ยวข้อง 7 ชุด, ตราประทับบริษัท 1 อัน , โฉนดที่ดินและเอกสาร 2 ชุด, สร้อยคอคล้ายทองคำ 1 เส้น, สร้อยข้อมือคล้ายทองคำ 1 เส้น
สอบสวนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับสารภาพว่า ร่วมกันจดจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลหลายแห่งให้บุคคลใกล้ชิด โดยมีเจตนาเพื่อให้นำไปใช้ในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้แก่ตนเอง เพื่อใช้ยื่นกู้หรือธุรกรรมทางการเงิน ส่วนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อ้างว่า ถูกชักชวน โดยเสนอผลประโยชน์ เช่น ให้เงินค่าตอบแทนหรือเลี้ยงอาหาร เพื่อจูงใจให้ยินยอมเปิดบริษัทและบัญชี
นอกจากนี้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ต้องหา 4 ใน 5 ราย ยังมีหมายจับในคดีเกี่ยวกับการพนันฯและฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีในลักษณะเดียวกัน ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลจังหวัดระยองอีกด้วย จึงนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป