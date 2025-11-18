สรรพากร เตรียมรายงานขั้นตอนเก็บภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นลบ.

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีศาลฎีกา มีคำพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะโจทก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่กรมสรรพากร เรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้น บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น จำนวน 17,600 ล้านบาทว่า วันนี้กรมสรรพากร จะเข้ามารายงานให้ทราบ
อย่างไรก็ดี การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยอัยการสูงสุดจะดำเนินการสืบทรัพย์ และเข้าสู่ขั้นตอนของกรมบังคับคดี แล้วจึงมาที่การดำเนินการของกรมสรรพากร
พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้มีแนวปฏิบัติสำหรับการฟ้องคดีในลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก และแม้จะมีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศ อัยการสูงสุดก็สามารถสืบทรัพย์ได้
ส่วนความจำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ เนื่องจากเป็นเงินภาษีมูลค่าสูงนั้น ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอรอให้กรมสรรพากรมารายงานก่อน ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนแล้ว จะแถลงให้รับทราบ