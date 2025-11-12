"คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 จ่อสรุปวงเงิน หลังเคาะงบประมาณ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และออกแบบโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยหลักการสำคัญ คือ ต้องการเก็บตกประชาชนกลุ่มที่อยากเข้าร่วมโครงการในเฟสแรก แต่เข้าร่วมไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่อยู่ตามชายขอบ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเก็บตกในกลุ่มนี้ก่อน
ส่วนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 นั้น ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ต้องรอดูความชัดเจนจากรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้ ดังนั้นรายละเอียดทั้งหมด โดยเฉพาะวงเงินสิทธิที่ประชาชนจะได้รับว่าจะเป็นเท่าไรนั้น ต้องรอความชัดเจนเรื่องงบประมาณจากภาครัฐก่อน
ทั้งนี้ ยืนยันในเบื้องต้นได้ว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟสแรก ยังสามารถเข้าร่วมโครงการในเฟสที่ 2 ได้อย่างแน่นอน
"สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟสแรกนั้น ก็จะถูกตัดสิทธิ ซึ่งประกาศออกมาแล้วมี 2.39 แสนคน ซึ่งกลุ่มนี้ยังสามารถเข้าร่วมในเฟส 2 ได้ แต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้ ก็จะเหมือนกับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการในเฟสแรกมาแล้ว เพราะถือว่ามีการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อย แค่ไม่ได้ใช้สิทธิตามเงื่อนไข" ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ
นายลวรณ ย้ำว่า โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ไม่ใช่แค่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ การเสริมทักษะ up-skill/re-skill ดังนั้นจึงพูดได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามนโยบาย Quick-Big-Win ของรัฐบาล