กรุงไทยแจ้งตรวจสอบสิทธิ์"คนละครึ่ง พลัส"-ลงทะเบียนส่วนที่เหลือได้วันที่ 21-26 ตุลาคมนี้ตั้งแต่06.00 น. เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)แจ้งกรณีการลงทะเบียนเข้าโครงการ "คนละครึ่ง พลัส"สำหรับประชาชน ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้(20ต.ค.2568)ตั้งแต่เวลา 6.00น. จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.00น.ของวันนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน 20 ล้านคนแล้วนั้น
ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เตรียมเช็กสิทธิคงเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ที่ www. คนละครึ่งพลัส .com
กรณีมีสิทธิคงเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปฯ เป๋าตัง