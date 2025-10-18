ร้านค้าลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส สำเร็จแล้ว 123,960 ราย

ความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส จากข้อมูลสะสม ณ วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 12.00 น.
ร้านที่ค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
1. ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 123,960
ร้านค้ารายเดิม 72,185
ร้านค้ารายใหม่ 51,775
2. ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 98,064
รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ 91,917
รอดำเนินการตรวจสอบ 6,147
ทั้งนี้ จะเปิดให้เริ่มสแกนรับเงินจากประชาชนได้ในวันที่ 29 ต.ค.68 และร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค.68
.
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2111 1122 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง