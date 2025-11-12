"คนละครึ่งพลัส" เฟสแรก ถูกตัดสิทธิ 2.39 แสนราย หลังไม่เริ่มเปิดใช้ภายในกำหนด

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้ายอดใช้จ่ายของประชาชน ในโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ว่า จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 พ.ย. 68 เวลา 23.00 น. พบว่า มีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 19.7 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 20 ล้านคน คิดเป็นยอดการใช้จ่ายรวม 31,837.1 ล้านบาท (ร้านค้าปกติ 31,350.7 ล้านบาท และร้านค้าผ่าน Food Delivery Platform 486.4 ล้านบาท) แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนจ่าย 16,125.5 ล้านบาท และเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 15,711.6 ล้านบาท โดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 903,480 ราย
ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากเงื่อนไขที่ประชาชนจะต้องเริ่มเปิดใช้สิทธิครั้งแรกภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย.68 มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและถูกตัดสิทธินั้น โดยเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่า มีประชาชนไม่เปิดสิทธิใช้งานครั้งแรก ทำให้ถูกตัดสิทธิไป 239,731 คน