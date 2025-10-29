ลพบุรีคุมเข้มราคาชุดดำ ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา – วันแรก “คนละครึ่งพลัส” สุดคึกคัก

ลพบุรี - รองผู้ว่าฯ ลพบุรี นำทีมพาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดดำในเขตเมือง ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน หลังความต้องการพุ่งสูงจากการร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ขณะเดียวกันวันแรกของการใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นไปอย่างคึกคัก ร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการ ประชาชนแห่ใช้สิทธิซื้อเสื้อผ้าไว้ทุกข์
วันนี้ ( 29 ต.ค.) นายประยูร ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด (สคบ.) กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาจำหน่ายชุดและเสื้อผ้าดำ บริเวณตรอกเฮฟวี่ อำเภอเมืองลพบุรี
นายประยูร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งผลให้ความต้องการเสื้อผ้าไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางจังหวัดจึงออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้า พร้อมกำชับให้ร้านค้าจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
หากพบร้านค้าฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าเกินราคา หรือไม่แสดงราคาชัดเจน ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ศูนย์ดำรงธรรม 1567 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี โดยผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินสมควรอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท
ขณะเดียวกัน บรรยากาศวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ “โครงการคนละครึ่งพลัส” เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะย่านตรอกเฮฟวี่ ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าขาวดำหลายร้านติดป้ายเข้าร่วมโครงการ มีประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง
นางสาววรัญญา โมธินา นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิปลพบุรี ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส กล่าวว่า รู้สึกประทับใจมากกับโครงการนี้ เพราะใช้งานง่าย สะดวก และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง “ดีใจที่รัฐบาลมีโครงการดีๆ แบบนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา”
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00–23.00 น. ส่วนการใช้สิทธิกับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ผู้ได้รับสิทธิควรเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขโครงการ