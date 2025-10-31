รัฐบาลมั่นใจ "คนละครึ่งพลัส" กระตุ้นศก.ได้ผล! ยอดใช้จ่าย 2 วันแรกทะลุ 4 พันล้าน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างดีจากประชาชนที่ออกมาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกที่เปิดโครงการ โดยข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 ต.ค. 68 (เวลา 23.00 น.) พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 4,062 ล้านบาท แยกเป็น เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 2,051 ล้านบาท และเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 2,011 ล้านบาท โดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 742,379 ราย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี เช่น โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ขยายตัวได้ดีในไตรมาสที่ 4/68 โดยกระทรวงการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 68 ว่าจะขยายตัวที่ 2.4% (กรอบ 1.9-2.9%) ปรับเพิ่มจากประมาณการครั้งก่อน ที่ 2.2%
ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวโน้มความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ที่ปรับตัวดีขึ้นในทุกภาคเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง พลัส และโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2568
นายสิริพงศ์ ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าว่า อย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเกินควร โดยกระทรวงการคลัง ได้ติดตามการใช้จ่ายภายในโครงการอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบ Data Analytics เพื่อตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมที่น่าสงสัย และผิดปกติ พร้อมกับได้ดำเนินมาตรการป้องกันร่วมกับ Food Delivery Platform เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือการทุจริต โดยหากพบการกระทำความผิดจริง จะดำเนินการคดีข้อหาฉ้อโกงอย่างถึงที่สุด
"นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล "Quick Big Win" จะทำให้ GDP ไทยในไตรมาส 4 ปีนี้ มีโอกาสขยายตัวได้ดีขึ้น โดยกระทรวงการคลัง ได้ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปี 68 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.4% โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มี Food Delivery Platform ใหญ่ ๆ เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นแรงเสริมสำคัญในการขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศช่วงปลายปี ที่กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว" นายสิริพงศ์ กล่าว