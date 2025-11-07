เริ่มวันนี้! ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอปฯ สั่งอาหาร

รัฐบาลเชิญชวนใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งพลัส Food delivery เริ่มวันนี้วันแรก ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ เปิดเผยว่า วันนี้วันแรก รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Grab Lineman Robinhood และ ShopeeFood ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ใช้ร่วมกับแพลตฟอร์ม Food Delivery Platform แบบเป็นทางการ จะทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงร้านค้ามากขึ้น และใช้สิทธิได้สะดวกสบาย และง่ายกว่าการต้องไปจ่ายที่หน้าร้าน
สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ จะต้องใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อนจะเชื่อมโยงไปยัง Food Delivery Platform ที่ต้องการ ทั้งนี้ สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 โดยจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มทำรายการ สามารถสั่งได้เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งต้องค้นหาผ่านแอป Food Delivery ที่เลือก กรณีออเดอร์ถูกยกเลิก เงินจะคืนกลับเข้าระบบภายในประมาณ 30 นาที
ขอย้ำเตือนว่า ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่าน Food Delivery Platform ไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี้ การซื้อ-ขายอาหาร/เครื่องดื่มผ่าน Food Delivery Platform จะต้องเป็นการซื้อ-ขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน
“รัฐบาลขอเน้นย้ำว่า ประชาชนจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 2568 เวลา 23.00 น. ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และถูกตัดสิทธิในโครงการ สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส โดย ณ วันที่ 6 พ.ย. 2568 เวลา 17.00 น. มีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วกว่า 18.91 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,358.60 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 9,796.76 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 9,561.84 ล้านบาท” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว