เร่งฟื้นเชื่อมั่น! ไทยพร้อมโชว์ "แผนการคลังระยะปานกลาง" ภายในพ.ย. ฟื้น Outlook ประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal Framework : MTFF) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ โดยแผนดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากที่ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยถูกปรับลดมุมมอง (Outlook) โดยหลักการเบื้องต้นของแผนดังกล่าว จะมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน
โดยในแผนดังกล่าว จะพูดถึงเรื่องการจำกัดเพดานหนี้สาธารณะ ระดับการขาดดุลงบประมาณ ที่จะทยอยลดลงไปอยู่ที่ไม่เกิน 3% รวมทั้งเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการลดรายจ่าย ซึ่งทุกอย่างจะมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบใหญ่ คือ การมุ่งสู่วินัยการเงินการคลังอย่างเข้มข้น
"เมื่อก่อนนี้ที่สถานการณ์ปกติ เศรษฐกิจดี ๆ ก็อาจจะไม่ต้องอธิบายกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมาก แต่ปีนี้เราถูกลดเกรดลง ดังนั้นคำอธิบายต่าง ๆ จึงต้องมีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งถ้าแผนชัดเจนก็จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ Outlook ของไทยก็น่าจะถูกปรับกลับมาที่เดิม แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมก็จะมีผลต่อ Outlook แน่นอน" ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว
พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยอาจจะมีแผนการคลังระยะปานกลาง แต่ไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนของแผนที่บอกว่าจะทำอะไรบ้าง ซึ่ง MTFF รอบนี้ จะมีการบอกชัดว่ามีแผนจะทำอะไร ดำเนินการอย่างไร โดยคาดว่าแผนนี้ จะประกาศได้ภายในเดือน พ.ย.68