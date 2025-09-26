คลัง เร่งเครื่องเข็น ศก.ไทย เดินหน้ามาตรการไม่หลุดวินัยการคลัง

นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง กล่าวภายหลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่า รัฐบาลจะพยายามเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ด้วยการขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่แม้อายุการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ จะมีเพียงแค่ 4 เดือนก็ตาม
สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ รมช.คลัง กล่าวว่า จะมีทั้งการกระตุ้นผ่านมาตรการ "คนละครึ่งพลัส", การเสริมสภาพคล่อง, การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน, การดูแลราคาพลังงาน รวมไปถึงการเจรจาภาษีทางการค้าต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ จะทำควบคู่ไปกับการปรับฐานะทางการคลังให้มีความสมดุลมากขึ้น (fiscal consolidation) ทั้งเรื่องการจัดเก็บรายได้ รายจ่าย ตลอดจนหนี้สาธารณะ ให้อยู่ภายใต้วินัยทางการคลัง และเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
"ก่อนหน้านี้ อาจจะเห็น comment เรื่องการขยายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างเหมาะสมออกมาบ้าง แต่ยืนยันว่าผมไม่ได้แนะนำให้มีการปรับขึ้น VAT ไม่ใช่แน่นอน" นายวรภัค ระบุ
"ฟิทช์" หั่น Outlook ไม่สะเทือนไทยมาก
ส่วนกรณีที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings (Fitch) ได้รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยปรับมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ของไทยจากเดิม Stable (มีเสถียรภาพ) มาเป็น Negative (เชิงลบ) แต่ยังอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ BBB+ นั้น รมช.คลัง ระบุว่า การปรับ Outlook ดังกล่าวมาจาก 2 เหตุผลหลัก คือ การเมืองที่ไม่มั่นคง และวินัยการคลัง ที่ฐานะการคลังลดลงไปเรื่อย ๆ
"ขอยืนยันว่า เรื่องการปรับลด Outlook นั้น ไม่ได้สะเทือนอะไรเรา เพราะข้อเท็จจริงคือ เรากู้ต่างประเทศนิดเดียว น้อยมาก ๆ" นายวรภัค กล่าว