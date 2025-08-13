สภาฯ ผ่านมาตรา 4 งบฯ 69 วงเงิน 3.78 ล้านล้าน “จุลพันธ์” การันตีมีกระสุนพอสู้วิกฤติเศรษฐกิจ

สภาฯ ผ่านมาตรา 4 งบฯ 69 วงเงิน 3.78 ล้านล้าน “จุลพันธ์” มั่นใจมีกระสุนพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโลก
วันนี้(13 ส.ค.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ชี้แจงในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนของมาตรา 4 ภาพรวมวงเงินงบประมาณ 3.78 ล้านล้านบาท ว่า กมธ.พิจารณางบประมาณตามความจำเป็นของหน่วยรับงบประมาณ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเสี่ยงของสถานการณ์โลก และความสุ่มเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยยืนยันว่า กระทรวงการคลัง มีศักยภาพเพียงพอในการจัดเก็บรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณในอนาคต และมีมาตรการรองรับเพียงพอ ทั้งเงินคงคลัง รวมถึงกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมาย เชื่อว่าจะบริหารจัดการงบที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีปัญหา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ
"วันนี้งบประมาณแผ่นดืนคือส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้ระบบเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นจุดสำคัญให้เศรษฐกิจเติบโต หากเราปรับลดการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นผลร้ายของระบบเศรษฐกิจ สร้างความไม่มั่นใจให้ภาคเอกชน และภาคการลงทุน ดังนั้น กมธ. ขอยืนยันตามเม็ดเงินที่ตั้งไว้ พร้อมยืนยันว่า เรามีกระสุนเพียงพอ เช่น เงินคงคลังที่อยู่ในระดับสูง เงินทดลองจ่าย 5 หมื่ยนล้านบาท ซึ่งกลไกทั้งหมดมากพอที่จะแก้ปัญหาประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้“
จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับในมาตรา 4 ตามกมธ.เสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 256 เสียง ไม่เห็นด้วย 138 เสียง งดออกเสียง 73 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง