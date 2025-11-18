xs
xsm
sm
md
lg

"ลวรณ" เผยสรรพากรรายงานแนวทางเก็บภาษี "ทักษิณ" 1.76 หมื่นล้านวันนี้ ชี้ อสส.มีอำนาจสืบทรัพย์แม้อยู่ต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัดคลังเผยสรรพากรรายงานแนวทางเก็บภาษีขายหุ้นชินคอร์ปฯ 1.76 หมื่นล้านวันนี้ ชี้อัยการสูงสุดมีอำนาจสืบทรัพย์ แม้อยู่ต่างประเทศ

วันที่ 18 พ.ย.68 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึง กรณีศาลฎีกามีคำพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะโจทก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท ว่า วันนี้กรมสรรพากรจะมารายงานตน แต่อย่างไรก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยให้อัยการสูงสุดจะมีการดำเนินการสืบทรัพย์ และเข้าสู่การดำเนินการของกรมบังคับคดี แล้วมาที่การดำเนินการของกรมสรรพากร
พร้อมยืนยันว่า ที่ผ่านมากรมสรรพากร แนวปฏิบัติในการฟ้องคดีในเรื่องเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

เมื่อถามว่าวงเงินเยอะขนาดนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะหรือไม่ รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ นายลวรณ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนต้องรอให้กรมสรรพากรมารายงาน และเมื่อมีความชัดเจนก็จะมีการแถลงให้รับทราบ

ทั้งนี้ หากทรัพย์สินยังอยู่ในต่างประเทศจะดำเนินการ สืบทรัพย์ ได้หรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า อัยการสูงสุดสามารถสืบทรัพย์ได้

ส่วนกรณีดังกล่าวจะเทียบเคียงกับการยึดทรัพย์ในโครงการจำนำข้าวได้หรือไม่ นายลวรณ กล่าวว่า กรณีจำนำข้าวโจทก์ไม่ใช่กรมสรรพากร แต่รอบนี้โจทก์ คือกรมสรรพากร ซึ่งอาจจะเป็นคนบริบทกัน

กำลังโหลดความคิดเห็น