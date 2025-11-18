xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนนำถก ครม.ทักทายสื่อ คิดถึงไม่เจอกันหลายวัน


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ย. ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รมว.การต่างประเทศ น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย

นายกฯ ได้เดินชมบูทพันธมิตรโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ(Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส และเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ผู้ให้บริการ Food Delivery และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ด้วยความสนใจ พร้อมสอบถามผู้ให้บริการ Food Delivery ถึงการเข้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสของประชาชน

จากนั้นเวลา 10.20 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมนายกฯทักทายสื่อมวลชนว่า คิดถึงๆ ไม่เจอกันหลายวัน


ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส จึงได้จัดทำโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 400,000 ร้านค้า โดยร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

1. เข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)

2. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน

3. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน 400,000 ร้านค้าแรก จะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง พลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อร้านค้า โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ผ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธ ได้แก่ 1. ธนาคารออมสิน 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: DBD) 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) และ 4. ผู้ให้บริการ Food Delivery ได้แก่ Grab Lineman Robinhood และ ShopeeFood

















"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน
"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน
"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน
"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน
"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น