"อนุทิน" เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนถก ครม.ทักทายสื่อ บอกคิดถึงไม่เจอกันหลายวัน

นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะร้านค้า “คนละครึ่ง พลัส” ก่อนนำถก ครม.ทักทายสื่อ คิดถึงไม่เจอกันหลายวัน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ย. ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย
นายกฯ ได้เดินชมบูทพันธมิตรโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ(Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส และเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ผู้ให้บริการ Food Delivery และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ด้วยความสนใจ พร้อมสอบถามผู้ให้บริการ Food Delivery ถึงการเข้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสของประชาชน
จากนั้นเวลา 10.20 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมนายกฯทักทายสื่อมวลชนว่า คิดถึงๆ ไม่เจอกันหลายวัน
ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส จึงได้จัดทำโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 400,000 ร้านค้า โดยร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1. เข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)
2. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน
3. เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน 400,000 ร้านค้าแรก จะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง พลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อร้านค้า โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 ผ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) และโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธ ได้แก่ 1. ธนาคารออมสิน 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development: DBD) 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) และ 4. ผู้ให้บริการ Food Delivery ได้แก่ Grab Lineman Robinhood และ ShopeeFood