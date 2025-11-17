xs
"คนละครึ่งพลัส" 8.8 แสนรายใช้วงเงินครบแล้ว เงินสะพัดกว่า 4.2 หมื่นลบ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 พ.ย.68 เวลา 23.00 น. พบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิครบเต็มจำนวนแล้ว (2,000 บาท หรือ 2,400 บาท) 883,104 ราย ขณะที่มีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 934,806 ร้านค้า

ส่วนยอดการใช้จ่ายในโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" มียอดรวมทั้งสิ้น 42,183 ล้านบาท โดยแยกเป็น การใช้จ่ายในร้านค้าปกติ 41,222 ล้านบาท และร้านค้าผ่าน Food Delivery Platform อีก 961 ล้านบาท ทั้งนี้ ในยอดการใช้จ่ายรวม 42,183 ล้านบาทนั้น เป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 21,379 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่าย 20,803 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการนี้ สามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 29 ต.ค. - 31 ธ.ค.68



