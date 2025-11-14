รัฐบาล เผย คนละครึ่งพลัส เฟส 1 ใช้จ่ายยาวถึงสิ้นปี เฟส 2 ยังไม่เริ่มรอเคาะรายละเอียด

โฆษกรัฐบาล เผย เฟส 2 ยังไม่เริ่ม!! โครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 1 ใช้จ่ายยาวถึง 31 ธันวาคม 68 นี้ ขณะที่ โครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 รอเคาะรายละเอียด
วันนี้ (14 พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน โครงการคนละครึ่ง พลัส ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในเฟส 1 และยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของการดำเนินโครงการในเฟส 2 ตามที่มีกระแสข่าวออนไลน์ ว่า รัฐบาลประกาศเริ่ม โครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 แล้วนั้น
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการเฟส 2 ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียด อยู่ระหว่างการออกแบบระบบและแนวทางจัดสรรสิทธิ โดยหากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป เช่น เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง mof.go.th หรือเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งพลัส www.คนละครึ่งพลัส.com
ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง พลัส ที่เริ่มให้ใช้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2568 ดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องจากคาดหวังว่า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้จากนโยบายคนละครึ่ง พลัส รวมกับนโยบายอื่นๆ โดย 16 วันแรกของเฟส 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23:00 น. มียอดการใช้จ่ายสะสม รวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท และมีประชาชนใช้สิทธิครบเต็มจำนวนแล้ว 626,036 ราย
“ปัจจุบันมีข่าวปลอมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการของรัฐจำนวนมาก สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการที่เชื่อถือได้ สำหรับเฟส 1 ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ผ่าน G Wallet ในแอปฯ “เป๋าตัง” ทั้งกับร้านค้าปกติหรือผ่าน Food Delivery Platform โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท” นายสิริพงศ์ กล่าว