ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.ดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 หวัง "คนละครึ่ง พลัส" ช่วยกระตุ้น ศก.

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือนต.ค.68 พบว่า อยู่ที่ระดับ 51.9 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากความชัดเจนจากการมีรัฐบาลใหม่ โดยผู้บริโภคเริ่มมีความหวัง และมีความเชื่อมั่นว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในระยะสั้นสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ แม้จะยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบทางการค้าจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อาจทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ช้าก็ตาม
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.ดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 หวัง
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม อยู่ที่ 45.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน อยู่ที่ 49.6 และดัชนความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 60.6 โดยดัชนีทุกรายการ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เช่นกัน
พร้อมกันนี้ ผู้บริโภค เริ่มมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้จากโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" และนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล ซึ่งจะต้องตามดูสถานการณ์ต่อไปว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนถัดไป (พ.ย.68) จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด
อย่างไรก็ดี คาดว่าผู้บริโภคจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 นี้ ซึ่งเป็นช่วงของระยะเวลาโครงการ "คนละครึ่ง พลัส"