ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.82-ติดตามราคาทองคำ-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(11 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.79 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทขยับอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ขณะที่ ยังคงมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ต่อเนื่องก่อนการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากการย่อตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงขายสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,483 ล้านบาท แต่สลับกลับมาขายสุทธิพันธบัตรไทย 4,675 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.60-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การตอบรับของตลาดต่อตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนก.ย. ของสหรัฐฯ