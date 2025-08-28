ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.34-ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนก.ย. และประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของเฟด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 50.98 ล้านบาท และขายสุทธิพันธบัตรไทย 1,095 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่วัดจาก PCE/Core PCE Price Indices เดือนก.ค. ตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.