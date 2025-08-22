ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.63-แกว่งตัวในโซนอ่อนค่า-ราคาทองคำ-การเมืองในประเทศกดดัน

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.63 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่า ขณะที่ตลาดรอติดตามสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากประธานเฟดในงานสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ขณะที่ การปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างสัปดาห์ และความไม่แน่นอนของปัจจัยทางการเมืองในประเทศ ก็เป็นปัจจัยลบที่กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,699.90 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 768 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (25-29 ส.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกและรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนก.ค. ของไทย ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด