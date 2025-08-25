ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.44-แข็งค่าสอดคล้องสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดในประเทศปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังขาดปัจจัยหนุนการฟื้นตัว หลังจากสัญญาณของประธานเฟดที่ Jackson Hole หนุนโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC เดือนก.ย. นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 513 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 762 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.25-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.