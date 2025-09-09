ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.58-ติดตามท่าทีของธปท.-ฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9 ก.ย.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปีครั้งใหม่ที่ระดับ 31.58 ในช่วงเช้า ก่อนจะอ่อนค่ากลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าสอดคล้องกับทิศทางของเงินหยวน และสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ จากแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด ประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 389 ล้านบาท ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 9,760 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.50-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ท่าทีของธปท. ต่อสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ข้อมูล CPI และ PPI เดือนส.ค. ของจีน รวมถึงตัวเลข PPI เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ