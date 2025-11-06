ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.35-แข็งค่าขึ้นตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(6พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาท แข็งค่าขึ้นตามทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ประกอบกับมีแรงหนุนจากสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ และการปรับตัวขึ้นกลับมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังขาดปัจจัยใหม่ๆ มาหนุน และตลาดรอติดตามผลการประชุม BOE ในวันนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 825.26 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 1,674 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชีย และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย. ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์เดือนต.ค. รวมถึงสถานการณ์ชัตดาวน์ของสหรัฐฯ