ม.หอการค้าไทย ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 68 เป็นโต 2% จากเดิมคาด 1.7%

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับประมาณการ GDP ปี 68 เพิ่มเป็น 2.0% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1.7% หลังปรับเพิ่มเป้าส่งออกเป็น 6.1% การลงทุนภาคเอกชนปรับเพิ่มเป็น 1.1% จากเดิมคาดหดตัว-1.2% และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มเป็น 2.8% จากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคในช่วงปลายปี
อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบ คือภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับลดจาก 36 ล้านคนเหลือ 33 ล้านคน ส่งผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยวลดลงจาก 1.69 ล้านล้านบาทเหลือ 1.55 ล้านล้านบาท
ขณะเดียวกัน ยังมีความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อประมาณการ คือความเสี่ยงจากภาษี Transshipment การปรับเพิ่มสัดส่วน Local Content เป็น 50-60% อาจทำให้ GDP ลดลงจากกรณีฐาน 0.05-0.10%, ความไม่แน่นอนจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย: ข้อตกลงยุบสภาภายใน 4 เดือนสร้างความไม่แน่นอนต่อการลงทุนและความเชื่อมั่น ซึ่งหากรัฐบาลขาดเสถียรภาพอาจทำให้ GDP ลดลงจากกรณีฐาน 0.75-0.90% และความผันผวนของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่าหรือต่ำกว่ากรณีฐาน 1 ล้านคน จะส่งผลทำให้ GDP เพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.25% เมื่อเทียบกับกรณีฐาน