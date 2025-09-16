ทริสเรทติ้งคาดเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.1% ในปี 2568 และ 1.9% ในปี 2569-ความไม่แน่นอนยังสูง

ทริสเรทติ้งได้ปรับประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP ไทยในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 1.8% เป็น 2.1% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่เร่งตัวขึ้นก่อนที่ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ โดยในเดือนสิงหาคม สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้อัตราภาษี ตอบโต้สำหรับไทยที่ 19% ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้และใกล้เคียงกับประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่สองยังคงสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อการประมาณการการเติบโตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งได้ปรับลดประมาณการการเติบโตขององค์ประกอบอื่น ๆ ของ GDP โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน การอุปโภคภาครัฐ รวมถึงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มที่อ่อนลงตามข้อมูลจริงในไตรมาสที่สอง ขณะเดียวกัน การส่งออกบริการมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากที่เคยคาดไว้ก่อนหน้า เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที่ 33.1 ล้านคนจาก 36 ล้านคนที่คาดไว้เดิม
สำหรับปี 2569 GDP มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงสู่ระดับ 1.9% จากอุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนตัว หากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยในปี 2569 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและฐานที่สูงในปี 2568 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงจากปี 2568 สอดคล้องกับการส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านคน
ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงในอนาคต ประการแรก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่างประเทศ ประการที่สอง ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยอาจส่งผลให้การอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลล่าช้าในระยะต่อไป สุดท้ายนี้ วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลักอาจส่งผลให้ค่าเงินของตลาดเกิดใหม่แข็งค่าขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออก