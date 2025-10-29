ปชช.เริ่มใช้จ่ายวันแรก“คนละครึ่ง พลัส” เงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

วันนี้ (29 ต.ค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประชาชนเริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง พลัส วันแรกเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดย ณ เวลา 12.30 น. มีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 2.49 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 501.11 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 252.40 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่าย 248.71 ล้านบาท
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. - 31 ธ.ค.68 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. ผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท และต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย.68 เวลา 23.00 น. เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิในโครงการฯ
ทั้งนี้ ร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 68 และสำหรับ Food Delivery Platform จะเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 31 ธ.ค.68 เวลา 06.00 - 21.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ
www.คนละครึ่งพลัส.com หรือศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชน 0 2111 1122 และศูนย์ช่วยเหลือสำหรับร้านค้า 0 2111 1122 กด 3 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง