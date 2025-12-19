STeP รวมพลังเครือข่ายนวัตกรรมอาหาร ผลิตชุดข้าวไก่ฝอยพร้อมทานกว่า 300 ชุดส่งต่อพลังใจถึงพื้นที่ประสบภัยภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Agro CMU) และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) รวมพลังความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร ร่วมกันผลิต ชุดข้าวไก่ฝอยพร้อมรับประทาน จำนวนกว่า 300 ชุด จากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เพื่อส่งต่อให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ เพื่อดูแลประชาชนอย่างไม่หยุดยั้งในสถานการณ์ที่ท้าทาย
ทั้งนี้โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUSP) ร่วมรับหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการประสานงานและส่งมอบชุดอาหารพร้อมทานและสิ่งของจำเป็น มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ซึ่งนับเป็นการสะท้อนบทบาทของ STeP ในการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยออกไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาหาร เพื่อช่วยเหลือและเติมกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังทำหน้าที่สำคัญในพื้นที่วิกฤต
ขณะที่ก่อนหน้านี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ยังได้จัดส่งข้าวสวยพร้อมทาน จำนวน 300 ซอง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยจากเชียงใหม่สู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
สำหรับการผลิตอาหารในครั้งนี้นั้น ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอย่างเข้มงวด โดย “ข้าว” ผ่านกระบวนการผลิตแบบรีทอร์ท (Retort) ซึ่งเป็นการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน เพื่อฆ่าเชื้อและยืดอายุการเก็บรักษา ขณะที่ “ไก่ฝอย” ผลิตด้วยกระบวนการทอดด้วยเครื่องทอดสูญญากาศ (Vacuum Fry) ช่วยคงรสชาติ คุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัย เหมาะสำหรับการบริโภคในสถานการณ์เร่งด่วน
โดยการส่งมอบชุดข้าวไก่ฝอยพร้อมทานครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือด้านอาหารในยามเร่งด่วน หากแต่เป็นภาพสะท้อนของพลังความร่วมมือจากเครือข่ายนวัตกรรมอาหาร ที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยออกไปสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความตั้งใจและความห่วงใยจากชาว STeP และพันธมิตร เพื่อส่งต่อกำลังกายและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมย้ำว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ยังมีพลังแห่งความร่วมมือที่พร้อมเคียงข้างและไม่ทอดทิ้งกัน