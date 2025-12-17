MFC คว้าดีลใหญ่! ไปรษณีย์ไทยไว้วางใจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งเป็นกองทุน ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ กว่า 13,000 ล้านบาท โดยในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ วานิชผล ประธานกรรมการกองทุน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) และ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี ร่วมลงนาม ในสัญญาดังกล่าว โดย MFC จะเข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการกองทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2571
การได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนของ MFC เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้แก่พนักงานไปรษณีย์ไทยอย่างยั่งยืน