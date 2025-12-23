หุ้น DELTA ฆ่าไม่ตาย / สุนันท์ ศรีจันทรา

นับถอยหลัง 7 วันทำการ ก่อนปิดฉากปี 2568 นักลงทุนส่วนใหญ่ถอดใจกันแล้ว บรรยากาศการลงทุนคงซบเซาต่อเนื่อง ดัชนี ฯ จะซึมอยู่แถวระดับ 1250 จุด แต่วันจันท์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นกลับพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้ง ดัชนี ฯ วิ่งขึ้น 17.49 จุด จุดประกายความหวังนักลงทุนอีกครั้ง
7 วันทำการสุดท้าย ตลาดหุ้นอาจมีขาขึ้นรอบเล็กส่งท้ายปีเก่า ดัชนี ฯ มีสิทธิลุ้นขึ้นไปแตะระดับ 1300 จุดในสิ้นปีได้ จากจุดปิดล่าสุดที่ 1269.68 จุด
การพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงเหนือความคาดหมายของดัชนี ฯ เมื่อวันจันทร์ ไม่ได้เกิดจากการมีข่าวดีเข้ามากระตุ้น แต่เป็นเพราะ หุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ บวกแรงถึง 13 บาท ขึ้นมาปิดที่ 182 บาท
หุ้น DELTA เพียงตัวเดียว ประเมินคร่าว ๆ ดึงดัชนี ฯ ขึ้นมาประมาณ 13 จุด โดยมีหุ้นขนาดใหญ่อีกหลายตัวช่วยผลักดันดัชนี ฯ ขึ้นมาด้วย
DELTA เป็นหุ้นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตลาดหุ้น มีมาร์เก็ตแคปหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดอนดับหนึ่ง หรือจำนวน 2.27 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วน 14.14% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดที่มีจำนวน 16.05 ล้านล้านบาท
แต่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนดให้ หุ้น DELTA มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนี ฯ ไม่เกิน 10% เท่านั้น
ในรอบ 12 เดือน หุ้น DELTA เคยขยับขึ้นไปสูงสุดที่ 232 บาท แต่กระแสความกังวลภาวะฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเทขายหุ้นเทค ฯ รวมทั้งหุ้น DELTA ซึ่งราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐานขึ้นไปมาก และค่า พี/อี พุ่งขึ้นถึงระดับ 150 เท่า
จากราคาสูงสุดที่ 232 บาท DELTA ทรุดลงมาต่ำสุดในรอบนี้ที่ 166.50 บาท ระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยลดลงจากจุดสูงสุด 65.50 บาท ซึ่งคำนวณในเบื้องต้น
หุ้น DELTA ฉุดดัชนี ฯ ลงมาประมาณ 65 จุด ถ้า DELTA ไม่ลง ดัชนี ฯ คงตีฝ่า 1300 จุดไปแล้ว เพราะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวทั้งหุ้นกลุ่มแบงก์ หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ก็กระเตื้องกันขึ้นมา ช่วยผลักดันดัชนี ฯ ในรอบนี้หลายสิบจุด
DELTA กลับมาถือธงนำตลาดหุ้นอีกครั้งแล้ว เพีรยงแต่รอบนี้จะมีแรงวิ่งไปไกลได้ขนาดไหน เพราะกระแสความมั่นใจในแนวโน้มหุ้นกลุ่มเทคฯอาจไม่จีรังยั่งยืน และหุ้นยังถูกถอดออกจากดัชนี SETESG
แม้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะมีความคาดหมายว่า แนวโน้มผลประกอบการ DELTA ยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 และปี 2569 โดยมีแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับ data centers แต่ราคาหุ้นก็อยู่ในระดับที่แพง และอาจถูกแรงขายจากกองทุนที่อิงดัชนี SET ESG
ข่าวดี ปัจจัยบวกที่จะปลุกตลาดหุ้น ช่วงโค้งสุดท้ายปี 2568 ไม่มีแล้ว เหลือเพียงหุ้น DELTA เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะผลักดันให้ดัชนี ฯ วิ่งไปไกลถึงปลายความฝัน แตะระดับ 1300 จุดได้ ณ วันสิ้นปี
และแม้จะมีปัจจัยลบจากการถูกถอดออกจากดัชนี SET ESG และอาจถูกแรงขายจากกองทุน PASSSIVE แต่กระแสการคาดหมายแนวโน้มการเติบโตหุ้นเทคโนโลยีกำลังกลับมาใหม่
DELTA ดูเหมือนจะเป็นหุ้นที่ไม่มีวันตาย แม้ราคาจะแพงหูฉี่ แต่ก็มีแรงซื้อเข้ามาไล่ราคาเสมอ
และอีก 6 วันทำการที่เหลือของปีนี้ ถ้า DELTA ไม่แผ่ว และเดินหน้าต่อ มีสิทธิเหมือนกันที่จะได้เห็นดัชนี ฯ 1300 จุดอีกสักครั้ง