DELTA ตัวเดียวชี้นำหุ้นทั้งตลาด / สุนันท์ ศรีจันทรา

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น ประเดิมเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ภาวการณ์ซื้อขายยังซบเซาต่อเนื่อง แต่ดัชนี ฯ กลับพลิกขึ้นมาบวกอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของหุ้นเพียงตัวเดียวเท่านั้น
หุ้นที่ปรับตัวลงในวันพุธมีจำนวน 314 บริษัท ปรับตัวขึ้นเพียง 142 บริษัท แต่ดัชนี ฯ กลับบวก 0.86 จุด ปิดที่ 1275.03 จุด เนื่องจากหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง ทะยานขึ้นมาปิดที่ 168 บาท เพิ่มขึ้น 9.50 บาทหรือเพิ่มขึ้น 5.99% มูลค่าซื้อขาย 5,576 ล้านบาท และเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดประจำวัน
DELTA เป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปสูงสุดในตลาดหุ้น โดยมีมาร์เก็ตแคป 2.09 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วนประมาณ 12.5% ของมาร์เก็ตแคปตลาดรวมซึ่งมีจำนวน 16.08 ล้านล้านบาท และทุกการขึ้นลงของหุ้น DELTA ทุก 1 บาท จะมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีฯประมาณ 1.27 จุด
การปรับตัวขึ้น 9.50 บาท เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เมื่อคำนวณเป็นดัชนี ฯ จะมีผลต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนี ฯ ประมาณ 12 จุด ซึ่งถ้าหักการคำนวณดัชนี ฯ หุ้น DELTA ดัชนีหุ้นเมื่อวันพุธจะติดลบประมาณ 11.14 จุด
ในรอบ 12 เดือน DELTA เคยลงไปต่ำสุดที่ 51.25 บาท โดยจุดสูงสุดเดิมอยู่ที่ 173.50 บาท ซึ่งเหลืออีกเพียง 5.50 บาท DELTA จะขึ้นไปแตะจุดสูงสุดเดิมนับจากเข้าตลาดหุ้น
สาเหตุที่ DELTA ยังพุ่งทะยานขึ้นมาต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการคาดหวังแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการ โดยความต้องการชิ่นส่วนอีเลคโทรนิคส์ในตลาดโลกยังขยายตัวสูง จึงคาดหมายว่า ผลประกอบการ DELTA ยังเติบโตต่อ
นอกจากนั้น DELTA ยังเป็นหุ้นที่มีอิทธิผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี 50 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการชี้นำดัชนี 50 ของนักลงทุนต่างชาติที่เก็งกำไรในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี 50 โดยมักจะผลักดันราคาหุ้น DELTA เพื่อทำให้ดัชนี 50 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้น DELTA มาตลอด และมักจะสอบถามเบื้องหลังของราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นอย่างร้อนแรง สวนทางกับภาวะตลาดโดยรวม เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามไปยังบริษัท ฯ แต่ได้รับคำชี้แจงในลักษณะเดิม ๆ โดย DELTA ตอบกลับมาว่า บริษัท ฯ ยังไม่มีพัฒนาการใด ๆ ที่มีผลต่อราคาหุ้น
ถ้าพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานปัจจุบัน DELTA จัดอยู่ในหุ้นที่ราคาสูงมาก เพราะค่า พี/อี เรโชพุ่งขึ้นไปถึง 115 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนก็ต่ำ มีเพียง 0.27% เท่านั้น และแม้แนวโน้มผลประกอบการจะเติบโต แต่ถ้าเทียบกับค่า พี/อี เรโช กำไรของบริษัท ฯ จะต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องหลายปี ผลตอบแทนจึงคุ้มกับนักลงทุนที่ถือหุ้นระยะยาว
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนประเภทสถาบัน โดยเฉพาะกองทุน PASSIVE FUNDS จะต้องซื้อหุ้น DELTA ไว้ในพอร์ต เพื่อผลในการคำนวณผลตอบแทนของกองทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์แต่ละสำนักมีมุมมองหุ้น DELTA ที่แตกต่าง หลายแห่งแนะนำขาย แต่หลายแห่งยังแนะนำให้ซื้อ โดยประมาณการราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์ก็มีความแตกต่างกันมาก
บทวิเคราะห์โบรกเกอร์ 17 แห่ง มี 4 แห่งแนะนำให้ซื้อ 3 แห่งแนะนำให้ถือ และอีก 10 แห่งแนะนำให้ขาย
ส่วนราคาเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยของ 17 โบรกเกอร์อยู่ที่ 122 บาท โดยมีโบรกเกอร์ที่กำหนดราคาเป้าหมายไว้เพียง 65 บาท แต่มีบางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายไว้สูงลิบที่ 196 บาท
แต่ราคาที่พุ่งทะยานมายืนอยู่ 168 บาท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ประเมินว่า หุ้น DELTA มีความเสี่ยงสูงเกินไปแล้ว สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น