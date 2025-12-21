หุ้นสิ้นปี...ขอแค่ 1250 จุดพอ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นไทยช่วงปลายปีนี้ เงียบเหงาซบเซาที่สุดในรอบหลายปี และไม่ตอบรับข่าวดีใด ๆ โดยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กลายเป็นการสูญเปล่า ไม่อาจปลุกดัชนีฯให้ฟื้น แต่กลับปักหัวลง จนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยอมรับสารภาพกันแล้วว่า
จุดปิดตลาดหุ้นสิ้นปีนี้ คงไม่ได้เห็นเป้า 1300 จุดอีกแล้ว
ในช่วงต้นปี นักวิเคราะห์ โบรกเกอร์สำนักต่างๆ ประเมินแนวโน้มหุ้นปี 2568 ไว้สดใส คาดหมายว่า ดัชนี ฯ จะพุ่งขึ้นระหว่าง 1500-1700 จุด
แต่เป้าหมายอันสวยหรู ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบการเก็บภาษีตอบโต้ทางการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ยังเทขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดหุ้นไทยไร้เสน่ห์ มีปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในที่ตกต่ำ
ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า ดัชนี ฯ สิ้นปีจะทะลุขึ้นยืนเหนือ 1300 จุด และอาจไปไกลถึง 1340 จุด เพราะคาดหวังว่า การลดดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุน แต่ทุกคนต้องผิดหวัง นักลงทุนไม่มีปฏิกิริยาตอบรับการลดดอกเบี้ยทั้งในสหรัฐและดอกเบี้ยในประเทศแต่อย่างใด
ล่าสุดโบรกเกอร์ปรับเป้าหมายดัชนีฯปลายปีกันอีกรอบ หวังเพียงได้เห็นดัชนี ฯ ระดับ 1280 จุดเท่านั้น
นับจากนี้ เหลืออีกเพียง 7 วันทำการเท่านั้น จากจุดปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ดัชนี ฯ 1252.19 จุด ยืนเหนือแนวรับระดับ 1250 จุด เพียงเล็กน้อย และไม่มีใครออกมารับประกันได้ว่า ในการซื้อขายวันสุดท้ายของปี 2568 วันที่ 30 ธันวาคมนี้ หุ้นจะยืนเหนือ 1250 จุดได้หรือไม่
เพราะไม่มีข่าวดีที่รอคอยแล้ว เหลือเพียงความคาดหวังเล็กว่า จะมีการทำรายการวินโดว์เดรสซิ่งหรือการทำราคาปิดของนักลงทุนสถาบัน เพื่อผลักดันให้บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สูงขึ้น และมักจะทำรายการช่วงปลายปี
และจะมีเงินลงทุนใหม่ผ่านกองทุน SSF และ TESG ไหลเข้ามา ซึ่งอาจช่วยให้ตลาดหุ้นคึกคักขึ้นบ้าง
แต่โอกาสที่ดัชนี ฯ จะวิ่งไปไกลกว่า 1250 จุด เป็นไปได้น้อยเต็มที เพราะนักลงทุนต่างชาติคงไม่กลับมาในช่วงปลายปี และส่วนใหญ่เริ่มหยุดการลงทุน เตรียมตัวฉลองเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ส่วนนักลงทุนในประเทศ ถอยใจกันหมดแล้ว ส่วนใหญ่คงปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไป โดยไม่ทำอะไรในช่วงนับถอยหลังปี 2568
7 วันทำการสุดท้าย และเริมนับถอยหลังปีเก่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น มีแนวโน้มที่จะเงียบสงัดมาก มูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ยืนในระดับ 3 หมื่นล้านบาทต่อวันมาหลายสัปดาห์ อาจลดลงต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท เพราะแรงซื้อแรงขายของต่างชาติเบาบาง ขณะที่นักลงทุนในประเทศ เตรียมตัวสำหรับการลงทุนปีหน้ามากกว่า
เพราะปีนี้โอกาสการทำเงินจากตลาดหุ้นปิดตายไปแล้ว จะมีแรงซื้อของนักลงทุนที่รอจังหวะเก็บสะสมหุ้น เพื่อดักทำกำไรในปีหน้า ซึ่งนักวิเคราะห์ทั้งหมดประเมินว่า ตลาดหุ้นจะกระเตื้องขึ้น และดัชนี ฯ อาจพุ่งไปถึง 1440 จุด
สำหรับปีนี้ ถ้าดัชนี ฯ ยืนประคองตัวได้ และปิดลงที่ระดับ 1250 จุด คงเป็นตัวเลขที่นักลงทุนรับไหว
แต่อีก 7 วันทำการที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงซบเซาสุดขีด แนวรับ 1250 จุด จะเอาอยู่หรือไม่