นักลงทุนควรพักรบ..หุ้นเฉายาวถึงสิ้นปี / สุนันท์ ศรีจันทรา

แม้ว่า ดัชนีหุ้น จะทรงตัวในระดับ 1300 จุดได้ แต่มูลค่าการซื้อขายหุ้นกลับทรุดลง ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด ซื้อขายเพียงวันละ 2-3 หมื่นล้านบาทเศษ สะท้อนความซบเซาอย่างชัดเจน และไม่มีสัญญาณการสิ้นสุดความอับเฉาของตลาดหุ้นในระยะสั้น
นักลงทุนบางส่วน ตัดสินใจชะลอการซื้อขายหุ้น เนื่องจากไม่มีความมั่นใจในแนวโน้มตลาด ซึ่งขาดแคลนปัจจัยกระตุ้น ไร้ข่าวดีสนับสนุน และราคาหุ้นในปัจจุบัน ไม่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ จนสร้างแรงจูงใจการลงทุน เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านในย่านอาเซียน
ปัจจัยลบหลายด้านคลายตัวลงไปแล้ว ไม่ว่าสงครามการค้าสหรัฐกับจีน สงครามในตะวันออกกกลาง และข่าวดีเริ่มมีเข้ามาเหมือนกัน เช่นผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ซึ่งกำไรเติบโตเกินความคาดหมาย ปลุกหุนกลุ่มธนาคารให้กลับมาคึกคัก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล เริ่มทยอยออกมา รวมทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยที่จะปรับตัวลง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แต่ข่าวในเชิงบวกทั้งหมด ไม่อาจปลุกตลาดหุ้นให้ฟื้นได้ โดยแนวต้านดัชนี ฯ ที่ระดับ 1300 จุด ยังไม่สามารถตีฝ่าทะลุขึ้นไปได้
ขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์แทบทุกสำนัก ไม่มีใครขยับปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นปลายปีนี้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทุกสำนักยังคงเป้าดัชนี ฯ เดิม โดยอยู่ระหว่าง 1300-1350 จุดในปลายปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายดัชนีฯที่ไม่ไกลจากจุดปิดปัจจุบันเท่าใดนัก
เพดานการปรับตัวขึ้นของหุ้น จากนี้จนถึงสิ้นปี ถูกจำกัดในกรอบที่แคบมาก เพราะข้อจำกัดด้านภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ กำลังซื้อผู้บริโภคที่ถดถอย การส่งออกชะลอตัว นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยตำกว่าความคาดหมาย ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่เติบโตสูงนัก และนักลงทุนต่างชาติยังเทขายหุ้น โดยยอดขายหุ้นสะสมนับจากต้นปีทะลุ 1 แสนล้านบาทไปแล้ว
ทุกฝ่ายยอมรับโดยดุษฎีว่า ตลาดหุ้นเงียบมาก และมูลค่าซื้อขายหุ้นที่หดลงมาเหลือเพียงระดับ 3000 ล้านบาทต่อวัน จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทโบรกเกอร์อย่างรุนแรง และส่วนใหญ่จะแบกรับผลขาดทุนอย่างหนัก จนบางบริษัทเงินกองทุน NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ จนถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งห้ามปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อหุ้นหรือมาร์จิ้น และห้ามรับลูกค้าใหม่
ในช่วงเวลาอีก 2 เดือนกับอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนปิดฉากตลาดหุ้นปี 2568 การทำมาหากินในตลาดหุ้น การซื้อขายทำกำไรจากหุ้น คงดำเนินภายใต้ภาวะความฝืดเคืองต่อไป เพราะตลาดหุ้นคงเคลื่อนตัวไปไหนไม่ได้ไกลกว่าระดับ 1300 จุด ซึ่งนักลงทุนบางส่วนได้สมัครใจแล้ว ที่จะพักรบชั่วคราว ชะลอการซื้อขายหุ้น เพื่อรอคอยสัญญาณการกลับตัวขึ้นครั้งใหม่
และอาจต้องอดทนรอถึงช่วงปลายปี ซึ่งอาจมีเงินก้อนใหม่จากกองทุน TESG เข้ามาในตลาดหุ้น และเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต่างชาติ หยุดพักการซื้อขายชั่วคราว จึงไม่ต้องกังวลแรงขายของต่างชาติ
นอกจากนั้น นักลงทุนบางสวนอาจรอจังหวะ ช้อนซื้อหุ้นเก็บสะสมในช่วงปลายปี เพื่อเก็บตุนหุ้นดักทำกำไรปีหน้า
เพราะปี 2569 นักวิดเคราะห์ทุกสำนักประเมินว่า หุ้นจะฟื้น ดัชนี ฯ อาจวางไปถึงระดับ 1450 จุด
แต่ปีนี้ ช่วงโอกาสทำกำไรจากตลาดหุ้นอาจปิดลงแล้ว จะชิงซื้อหุ้นเก็บ ก็เร็วเกินไป เพราะซื้อแล้วหุ้นคงไม่ขึ้น ถือไว้ก็อึดอัด
สู้รักษาเนื้อรักษาตัว กอดเงินไว้ให้แน่ รอจังหวะเก็บหุ้นช่วงปลายปีดีกว่า