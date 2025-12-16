ไอริส โอยามะ ส่งความสุขด้วยพัดลมตั้งโต๊ะรุ่นยอดฮิต 2 สีสันใหม่ที่การอยู่บ้านในช่วงเทศกาลไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 กรุงเทพมหานคร IRIS OHYAMA (ไอริส โอยามะ) แบรนด์ wellness & lifestyle ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน และ ครัวเรือน ที่ทุกครอบครัวในญี่ปุ่นไว้วางใจมากว่า 60 ปี พร้อมส่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่นี้ ด้วยพัดลมตั้งโต๊ะไอเท่มยอดฮิตในไทย กับ 2 สี ลิมิเต็ดใหม่ล่าสุด Forest Green และ Burgundyรุ่นKM18อีกหนึ่งไอเท่มประดับตกแต่งที่จะให้บรรยากาศในบ้านช่วงเทศกาลเติมเต็มไปด้วยความสงบ อบอุ่น แต่ยังคงความเรียบหรู และสีสันแห่งของการเฉลิมฉลอง ในสไตล์ที่ลงตัว
พัดลมตั้งโต๊ะ รุ่น MKM18 มีสีให้เลือก (รวมถึง 2 สีลิมิเต็ด) ถึง 8 สี ดีไซน์กระทัดรัด และน้ำหนักเบาเพียง 2.1 กิโลกรัม จัดวางประดับทุกมุมในบ้านไม่ว่าจะห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก หรือห้องนอนได้โดยไม่กินพื้นที่ และยังพกพาติดตั้งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งได้สะดวกอีกเช่นกัน ตัวพัดลมปรับระดับความแรงลมได้ถึง 3 ระดับ หมุนพัดได้รอบทิศ ขึ้น-ลง 90 องศา และ ซ้าย-ขวา 65 องศา เสียงเงียบ ไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน พิกัดกำลังไฟฟ้าเพียง 49 วัตต์ ประหยัดไฟ และ รับประกันการใช้งานถึง 3 ปี
มร.มาซาทากะ อุนโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอริส โอยามะ ไทยแลนด์ กล่าวเสริมว่า ไอริส โอยามะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตภายในบ้านของผู้บริโภคอย่างแท้จริง พัดลมตั้งโต๊ะรุ่นยอดฮิตใน 2 สีสันใหม่ที่เปิดตัวครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาล ส่งมอบเป็นของขวัญที่ใช้งานได้จริง มั่นใจได้ในคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่น และเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในช่วงปีใหม่และต่อเนื่องตลอดปีหน้า
พบกับพัดลมตั้งโต๊ะ IRIS OHYAMA (ไอริส โอยามะ) กับ 2 สีใหม่ Forest Green และ Burgundy ได้ทุกช่องทางการขาย ทางออนไลน์ที่ IRIS OHYAMA Official Store (Lazada Shopee และ TikTok) และ ป๊อฟอัพ ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอล โฮมโปร และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา
#IRISOHYAMA #CirculatorFan #Beyondthewish#IRISOHYAMATHAILAND #พัดลมญี่ปุ่นดีไชน์มินิมอล