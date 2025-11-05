กอดเงินไว้ช้อนหุ้นช่วงสิ้นปี / สุนันท์ ศรีจันทรา

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น กลับสู่ความเงียบเหงาซบเซาอีกครั้ง ดัชนีหุ้นหลุดระดับ 1300 จุดจนได้ ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบางวันละ 3 หมื่นล้านบาท โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน เริ่มประเมินว่า อาการซึมลงของตลาดหุ้น อาจเกิดขึ้นยืดเยื้อถึงช่วงปลายปี
นอกเหนือจากภาวะความขาดแคลนของข่าวดีที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้ว ยังมีปัจจัยลบที่กดดันอยู่หลายด้าน ทั้งปัญหาการเมืองภายที่ประชาชนยังเสื่อมศรัทธาในนักการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำสุดขีด แม้รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นออกมาเป็นชุด ๆ ก็ตาม
และประเด็นที่สำคัญมากคือ นักลงทุนต่างชาติไม่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย ไม่มีสัญญาณขนเงินเข้ามาซื้อหุ้นในระยะสั้น
ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ทั้งหุ้นขนาดเล็กหลายร้อยตัวที่อยู่ในสภาพตายซากมายาวนา และแม้แต่หุ้นบริษัทจดทะเบียนใหม่ รวมทั้งหุ้นที่ทรงอิทธิในตลาดหุ้นอย่าง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ก็ไปต่อไม่ไหว ราคาหุ้นยืนไม่อยู่ และเริ่มปักหัวลง
คำแนะนำของกูรูหุ้น เตือนนักลงทุนหุ้นระมัดระวังการตัดสินใจ หรือชะลอการลงทุนไว้ก่อน โดยเฝ้ารอคอยสัญญาณการปรับตัวขึ้นครั้งใหม่ของตลาดหุ้น
แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือ นักลงทุนรายย่อย ยังคงก้มหน้าก้มตาช้อนซื้อหุ้น กลายเป็นผู้ซื้อหุ้นรายใหญ่และรายเดียวอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดซื้อสะสมนับจากต้นปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 1.37 แสนล้านบาท โดยนักลงทุนอีก 3 กลุ่มคือ นักลงทุนสถาบัน พอร์ตโบรกเกอร์และนักลงทุนต่างชาติ พร้อมใจกันเทขายหุ้น
นักลงทุนรายย่อย ปีนี้จึงเป็นอีกปีที่รับเละ ขาดทุนเพียงผู้เดียว โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนรายย่อยมียอดซื้อหุ้นสะสมรวมกว่า 6 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่แบกรับหุ้นต้นทุนสูงไว้เต็มพอร์ต
คำเตือนให้ “พักรบ” ชั่วคราว จนกว่าแนวโน้มตลาดจะพลิกกลับสู่ขาขึ้น ไม่รับการตอบสนองมากนัก นักลงทุนรายย่อยยังสู้ไม่ถอย หุ้นยิ่งลง แรงซื้อรายย่อยยิ่งหนาแน่ แม้ว่า ถ้ารอคอยจังหวะดี ๆ จะมีโอกาสซื้อหุ้นในราคาถูกกว่าก็ตาม
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หุ้นอาจซึมตลอด เพราะไม่มีข่าวดีที่จะปลุกบรรยากาศการลงทุนให้ฟื้นคืนสู่ความคึกคัก แม้ว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 โดยรวมจะออกมาดีเกินความคาดหมาย แต่ตลาดหุ้นไม่ตอบรับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน กำลังปรับเปลี่ยนคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ โดยแนะให้นักลงทุน รอจังหวะ ช้อนเก็บหุ้นในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนต่างชาติ ชะลอการซื้อขาย และหยุดการลงทุนช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ โดยไม่ต้องกังวลการเทขายของต่างชาติ และยังอาจมีข่าวดีเรื่องการลดดอกเบี้ยทั้งสหรัฐและดอกเบี้ยในประเทศเข้ามากระตุ้นตลาดหุ้นด้วย
นอกจากนั้น โบรกเกอร์ทุกสำนักมีมุมมองแนวโน้มตลาดหุ้นปี 2569 สดใส ฟื้นตัวขึ้นจากปีนี้ โดยกำหนดเป้าหมายดัชนีกันแถวระดับ 1450 จุด ซึ่งเพดานการแสวงหากำไรจากหุ้นเปิดกว้างขึ้น
นักลงทุนรายย่อย จึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเก็บหุ้น เพราะซื้อตอนนี้ ราคาหุ้นก็ยังไปไหน ซื้อหุ้นแล้ว แต่หุ้นไม่ขึ้น จะเกิดความเครียด ดังนั้นจะซื้อไปทำไม
สู้กอดเงินสดไว้แน่น รอจังหวะเก็บหุ้นช่วงปลายปีนี้ ซึ่งอาจซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า และถือไว้ดักทำกำไรในปีหน้าดีกว่า
หุ้นวันนี้ รายย่อยอาจมองว่าถูกแล้ว แต่เมื่อตลาดมีแนวโน้มซึมลง และมีโอกาสซื้อหุ้นได้ถูกกว่า จะเสี่ยงช้อนหุ้นไปทำไม