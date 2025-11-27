“โอบ–โอบนิธิ” ประเดิมความสนุกในงาน “CHILL AT THE PARQ” เปิดฉากด้วย The Parkinson ร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีใจกลางเมือง ที่ เดอะ ปาร์ค เริ่มแล้ววันนี้ – 31 ธ.ค. นี้

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ชวนทุกคนเปิดรับโมเมนต์แห่งความสุขในงาน “CHILL AT THE PARQ” ที่เนรมิตเดอะ ปาร์ค ให้กลายเป็นกล่องของขวัญที่อัดแน่นไปด้วยแรงบันดาลใจ รอยยิ้ม และช่วงเวลาแห่งความสุข ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unwrap The Magical Moment สัมผัสประสบการณ์อบอุ่นและตื่นเต้นราวกับเปิดกล่องของขวัญชิ้นโปรด ผ่านมุมถ่ายภาพสุดชิคที่สร้างสรรค์พิเศษมาเฉพาะในปีนี้ และกิจกรรมหลากหลาย อาทิ Music in The PARQ ป๊อบอัพบาร์ที่มาพร้อมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดัง ตลาดของขวัญ เวิร์กชอปและเกมส์สนุก ๆ อีกมากมาย ไปจนถึงโปรโมชันสุดพิเศษส่งท้ายปีจากร้านค้าใน เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568
ในงานปีนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง โอบ–โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ มาร่วมมอบรอยยิ้มและแบ่งปันโมเมนต์แห่งความสุข พร้อมเรื่องราวความประทับใจในงาน เสมือนของขวัญที่ส่งต่อให้ทุกคนในช่วงส่งท้ายปี “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน CHILL AT THE PARQ ในครั้งนี้
ผมเชื่อว่าความสุขเกิดขึ้นได้จากรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับคนที่เรารัก หรือแม้แต่การทำงาน ช่วงเวลาเหล่านี้ช่วยให้เราได้ค้นพบบางสิ่งที่มีความหมายกับชีวิต เหมือนช่วงเวลาแกะกล่องของขวัญ ผมจึงประทับใจกับเดอะ ปาร์ค ที่มอบทั้งความผ่อนคลายและอบอุ่นใจ จนกลายเป็นพลังงานดี ๆ ที่หมุนเวียนให้กัน และผมอยากแบ่งปันความสุขนี้ให้ทุกคน รับเป็นของขวัญที่ดีในช่วงสิ้นปีนี้”
ทั้งนี้ โอบนิธิ ยังร่วมสร้างความสุขให้ทุกคนด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ บริเวณ Q Steps ชั้น 1 ก่อนที่ช่วงค่ำจะถูกส่งต่อให้กับวง The Parkinson ที่มาสร้างสีสันให้ค่ำคืนแรกเต็มไปด้วยโมเมนต์ดี ๆ เอ็นจอยกับลมหนาวในบรรยากาศ Festive กับเสียงเพลงสุดชิล พร้อมอาหารและเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนที่ Music In The PARQ พื้นที่แฮงค์เอาท์ใหม่ใจกลางเมืองโดย ร้านชงเจริญ และพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อป ปองกูล, ตู่ ภพธร, WANYAi, FREEHAND, F.HERO และ Blackbeans สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ที่จะสลับหมุนเวียนกันมามอบความสุข สร้างทรงจำที่ดี ๆ ร่วมกัน ณ ลานกิจกรรม Q Space ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมพิเศษที่มาเติมเต็มความสุข ไม่ว่าจะเป็นมุมถ่ายภาพสุดชิคที่เต็มไปด้วยสีสันเข้ากับคริสต์มาสให้คุณเก็บโมเมนต์กับเพื่อน ๆ หรือคนที่คุณรัก เลือกช้อปของขวัญ สินค้าไลฟ์สไตล์มากมาย ใน Winter Market ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ กับดนตรีอะคูสติก และร่วมสนุกกับเวิร์คช้อปสร้างสรรค์ผลงานต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์ในแบบฉบับของตัวเอง บริเวณ Q Steps ชั้น 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ตั้งแต่ 11.00 – 19.00 น.
เพื่อให้เทศกาลปีนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น ร่วมส่งต่อความสุขกับกิจรรม Gift to Give ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ส่งต่ออุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือนิทาน ทั้งของใหม่หรือของใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดี ให้เป็นของขวัญแก่น้อง ๆ โรงเรียนคลองเตยวิทยา ถือเป็นกิจกรรมนี้ไม่ได้เพียงมอบความสุขแก่ผู้รับ แต่ยังมอบความหมายและความสุขให้กับผู้ให้ด้วยเช่นกัน
อบอุ่นหัวใจอีกขั้นกับการแสดง Christmas Carol โดยคณะประสานเสียง Suanplu Chorus ส่งมอบบทเพลงคริสต์มาสอันไพเราะในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม เวลา 12.00 น. – 13.30 น.
ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจในช่วงส่งท้ายปีไปด้วยกัน กับงาน “CHILL AT THE PARQ” มอบเป็นของขวัญส่งท้ายปี ให้ทุกโมเมนต์ของคุณเป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่ เดอะ ปาร์ค (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม นี้
สำรองที่นั่งคอนเสิร์ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “CHILL AT THE PARQ” ได้ที่
Line OA: @The PARQ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK
Website: www.theparq.com โทร. 02-080-5700
