นักลงทุนหมดอาลัย ”ตลาดหุ้น” / สุนันท์ ศรีจันทรา

ดัชนีหุ้นปักหัวลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทรุดลงปิดที่ระดับ 1254..40 จุด ร่วง 27.41 จุด หรือลบ 2.14% มูลค่าซื้อขาย 36,090 ล้านบาท ท่ามกลางความสิ้นหวังของนักลงทุน ซึ่งไม่คาดหมายได้ว่า หุ้นจะตกลงไปถึงไหน เมื่อไหร่จึงจะมีโอกาสฟื้น
นักลงทุนต่างชาติยังคงปักหลักเทขายหุ้นต่อไป โดยเมื่อวันศุกร์ทิ้งหุ้น 3,186 ล้านบาท ทำให้ยอดขายสะสมจากต้นปีรวมเป็น 111,993 ล้านบาท และเชื่อกันว่า ปีนี้ต่างชาติคงไม่กลับเข้ามาซื้อหุ้นแล้ว เพียงแต่ช่วงเวลาอีกเดือนเศษที่เหลือจะทุบหุ้นอีกเท่าไหร่เท่านั้น
ตลาดหุ้นไทยขาดเสน่ห์อย่างร้ายแรง ไร้ปัจจัยกระตุ้น การเมืองวุ่นวาย การยุบสภาอาจเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนด ขณะที่เศรษฐกิจยังปลุกไม่ขึ้น มาตรการคนละครึ่ง พลัสไม่ได้ช่วยให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้น แต่ปัจจัยภายนอก กลับกระหน่ำซ้ำเติม ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน หุ้นกลุ่ม AI ที่นำตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมีความกังวลในราคาที่ร้อนแรง จนเกิดการเทขายหุ้นตามมา
ในช่วงที่ปัจจัยภายนอกสดใส ตลาดหุ้นทั่วโลกเขียวขจี ตลาดหุ้นไทยไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใด แต่เมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดลงมา ตลาดหุ้นไทยกลับร่วงตาม โดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
หุ้นตัวใหญ่ที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทในการชี้นำดัชนี ฯ มากที่สุดคือ หุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ถูกผลกระทบจากกระแสความกังวลในภาวะฟองสบู่หุ้น AI ในสหรัฐ จึงปรับตัวลงรุนแรง 15 บาทเมื่อวันศุกร์ ปิดที่ 201 บาท และดึงดัชนี ฯ ลงมาประมาณ 15 จุด
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนงวด 9 เดือนแรกปีนี้ แม้ตัวเลขจะออกมาดีเกินคาด มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ไม่ได้ช่วยดึงความสนใจของนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด แรงขายยังไหลบ่ามาไม่หยุดยั้ง และเหลือเพียงนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นที่ยังสู้ไม่ถอย เป็นผู้ตั้งรับซื้อหุ้นอยู่ จนยอดซื้อหุ้นสุทธิปีนี้ทะลุ 1.5 แสนล้านบาทไปแล้ว
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์นับสิบสำนัก ทำนายทายทักว่า ดัชนีหุ้นสิ้นปีนี้ จะปิดลงที่ระดับ 1340 จุด และปีหน้า จะฟื้นตัวขึ้น โดยอาจพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 1400-1440 จุด
บรรยากาศการลงทุนปีหน้าเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ทุกฝ่ายทำใจกันแล้ว หุ้นจะฟุบยาว เป้าหมาย 1340 จุด ไม่น่าจะได้เห็นแล้ว และแม้แต่เป้า 1300 จุด ยังต้องลุ้นกันหืดขึ้นคอ เพราะสถานการณ์ภายนอกไม่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะภาวะฟองสบู่ของตลาดหุ้นสหรัฐ
ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศ จะมีข่าวดีที่รอคอยคือ การลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ช่วงกลางเดือนธันวาคม และอาจมีเงินจากกองทุน SSF และกองทุน TESG ไหลเข้ามา ช่วยให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด แต่ไม่อาจคาดหมายว่าจะขับเคลื่อนดัชนี ฯ ขึ้นมาได้ขนาดไหน
โค้งสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยปีนี้ ไม่มีสัญญาณความสดใส นอกจากบรรยากาศการลงทุนที่ซึมเศร้า นักลงทุนหมดอาลัยตายอยาก และนับเวลาถอยหลังให้ปี 2568 ปิดฉากลงโดยเร็ว เพื่อก้าวสู่ปีหน้า ที่โบรกเกอร์ทั้งหมดประเมินว่า ท้องฟ้าตลาดหุ้นไทยจะแจ่มใสขึ้น
ปี 2568 ตลาดหุ้นไทยคงจะปิดลง โดยครองความเป็นหุ่นหุ้นที่ห่วยที่สุด ซบเซาที่สุด นักลงทุนสะบักสะบอมมากที่สุดในโลก