หุ้นปิดเช้าลบ 4.78 จุด เทขาย DELTA รับแรงกระแทกกลุ่มเทคฯ โยกเข้าซื้อกลุ่มแบงก์หวังปันผลสูง

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,252.07 จุด ลบ 4.78 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขายราว 19,816 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยเช้านี้ซึมตัวรับ sentiment ลบต่างประเทศจากแรงขายหุ้นเทค นักลงทุนหันเก็บกลุ่มแบงก์รอรับปันผลสูง และ กนง.ส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยในระยะสั้น แนวโน้มช่วงคาดตลาดยังซึมๆ ทรงตัว ให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด แนวต้าน 1,260 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,252.07 จุด ลบ 4.78 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขายราว 19,816 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งซึมตัว โดยทำจุดสูงสุด 1,258.50 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,251.21 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ซึมตัว sentiment ไม่ดีนักหลังหุ้นเทคฯ ถูกเทขาย ทำให้หุ้น DELTA ได้รับแรงกดดันไปด้วย
ขณะที่เม็ดเงินลงทุนโยกมากระจุกตัวในกลุ่มแบงก์ แม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณอาจชะลอปรับลดอีกในระยะสั้น ทำให้กลุ่มแบงก์ไม่ได้รับแรงกดดันมากนัก และยังเป็นกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง
แนวโน้มตลาดหุ้นช่วงบ่ายนี้คาดว่าตลาดยังทรงๆ ซึม ๆ ระหว่างรอตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐ โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด แนวต้าน 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,002.50 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,261.49 ล้านบาท ปิดที่ 135.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 1,248.28 ล้านบาท ปิดที่ 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,175.14 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 988.86 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท ลดลง 4.00 บาท