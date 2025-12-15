ASPS เตือนหุ้นกลุ่มเทคฯโลกน่าห่วงชี้ช่อง Rotation เข้าหุ้น VALUE มองหุ้นไทยรับอานิสงส์ค่าบาทแข็ง

บล.เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) ระบุว่า ตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นำโดยหุ้นสำคัญอย่าง AVGO (-11.4%), AMD (-4.8%), ORCL (-4.5%) และ NVDA (-3.3%) เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยง "ฟองสบู่ AI" ความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีเงินลงทุนมหาศาลทุ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่รายได้ที่เกิดขึ้นยังไม่ทันต้นทุน ซึ่งมีสัญญาณที่ชัดเจนในหลายบริษัท อาทิ OPENAI วางแผนใช้เงิน 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่รายได้ยังต่ำกว่าต้นทุนมาก, นอกจากนี้ ORACLE ได้ใช้หนี้มหาศาลเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเครดิตพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2552 (Credit Default Swaps พุ่งแตะ 148 BPS) ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนทั่วโลกจึงเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
*เศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงสูง: "เก่าโตช้า ใหม่ก็ไม่มา"
เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญปัญหาการเติบโตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียง 1.9% ต่อปี ขณะที่ในระยะถัดไป เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักกำลังอ่อนแรงลง ตัวช่วยเดิมๆ เริ่มหมดแรง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภค เช่น โครงการ "คนละครึ่งพลัส เฟส 1-2" ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก และคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยลง (คาดการณ์ 0.15% ต่อปี เทียบกับเฟสก่อนหน้า 1.15% ของ GDP)
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2568 อาจลดลง -2.8% YOY เหลือ 34.5 ล้านคน การลงทุนภาคเอกชน (ซึ่งมีสัดส่วน 73% ของการลงทุนทั้งหมด) โตต่ำเฉลี่ยเพียง +0.9% ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับงบประมาณภาครัฐก็ตึงตัว และมีข้อจำกัดในการเบิกจ่าย โดยเฉพาะในช่วงที่มีการยุบสภาหรือเปลี่ยนผ่านรัฐบาล การเบิกจ่ายมักจะสะดุดและชะลอตัวลง ข้อมูลเหล่านี้ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงสูงและขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆ (NEW S-CURVE) ดังนั้น การลงทุนในประเทศจึงต้องเลือกกลุ่มธุรกิจอย่างระมัดระวัง หรือกระจายการลงทุนไปต่างประเทศที่เติบโตสูงกว่า
*กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นไทยรับกระแส ROTATION สู่กลุ่ม VALUE
ท่ามกลางความผันผวนของหุ้นโลก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี, ตลาดหุ้นไทยได้รับกระแสการสลับกลุ่มลงทุน (Rotation) มายัง หุ้นกลุ่ม VALUE ที่ราคาย่อตัวลงมาลึก, พร้อมกับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 31.5 บาทต่อเหรียญ กลยุทธ์จึงแนะนำให้เก็งกำไรในกลุ่มหุ้นที่ได้รับปัจจัยบวกเฉพาะตัว ได้แก่:
1. หุ้นสื่อ (MEDIA): รับการเลือกตั้งใหญ่และผู้ว่า กทม. ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกัน ได้แก่ VGI, PLANB, MAJOR
2. หุ้นที่คาดหวังการลดดอกเบี้ย: เนื่องจากหุ้นที่มี Margin ต่ำและมีหนี้เริ่มได้รับความสนใจ,, ได้แก่ TIDLOR, SAWAD, MTC, LH
3. หุ้นเงินหมุนเวียนในช่วงเลือกตั้ง: ได้แก่ CPAXT, CPALL
สรุปหุ้นเด่นประจำวัน
GLOBAL GEM : TAL US / DISNEY19
PRIME PICK : PLANB / TIDLOR / CPAXT