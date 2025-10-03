"ดร.เอ้" ประกาศนั่งปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 "ไทยก้าวใหม่" พร้อมเป็นแคนดิเดตนายกฯ หวังปักธง กทม.พร้อมส่งเลือกตั้งครบทุกภาค

"ดร.เอ้" ประกาศนั่งปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่ง "ไทยก้าวใหม่" พร้อมเป็นแคนดิเดตนายกฯ กทม.เป็นพื้นที่มุ่งหวัง ยัน ส่งลงเลือกตั้งครบทุกภาค ปัดตอบอยู่ขั้วการเมืองไหน แต่ไม่แสวงหาความขัดแย้ง ทํางานได้กับทุกพรรคการเมือง เพื่อให้มีโอกาสไปวางรากฐานประเทศ
วันที่ 3 ต.ค.นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคไทยก้าวใหม่อย่างเป็นทางการ ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองใหม่เป็นห่วงหรือไม่ ในการสู้กับสนามเลือกตั้ง เนื่องจากเหลือเวลาเพียง 6 เดือน โดยยอมรับว่า เราเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีดี วันนี้ตั้งใจมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงประเทศ เริ่มต้นด้วยการศึกษา
ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า การที่วันนี้เราเปิดตัวพรรคการเมือง เพราะเป้าหมายเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ที่ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง มาร่วมงานการเมือง กับพรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งชูนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ และสร้างคุณภาพชีวิต พรรคเราตั้งใจสร้างสังคมนิยมใหม่ ในการส่งเสริมคนดี ในการปราบคอร์รัปชั่น
สำหรับการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้า ถือเป็นช่วงเวลาที่เร็วมาก เพราะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว วันนี้ทีมงานของพรรคไทยก้าวใหม่ เราได้คนจากหลากหลายอาชีพของประเทศไทย ซึ่งมีการโฟกัสกรุ๊ปแล้ว และเรากําลังดูว่าเราจะส่งลงเขตไหนบ้าง ดังนั้น จึงอยากให้ติดตาม สมัครเป็นสมาชิก และให้กําลังใจพรรคไทยก้าวใหม่ ส่วนจะส่งครบ 400 เขต หรือไม่ อันนี้คงต้องไปดู ในเรื่องรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น ก็แน่นอนว่า หัวหน้าพรรคการเมืองต้องพร้อมทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศ และตนจะเป็น สส.บัญชีรายชื่อลําดับที่หนึ่งของพรรค
เมื่อถามถึงการเมืองที่แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายชัดเจน พรรคไทยก้าวใหม่จะวางตัวเองอยู่ในตรงไหน ดร.สุชัชวีร์ ย้ำว่า เราประกาศชัดว่า เราตั้งใจเป็นพรรคที่ตั้งใจจะสร้างคนไปเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆ ไม่ใช่แค่ระยะสั้น แต่อยากให้ดีขึ้นจริงๆ เราจึงมุ่งมั่น เพื่อทํางานร่วมกับทุกฝ่าย รับฟังเสียงของประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า แปลว่าไม่มีข้อจํากัดในการร่วมกับพรรคไหนใช่หรือไม่ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า อะไรก็ตามที่ให้พรรคเรามีโอกาสทํางานสร้างคน เพราะเราไม่ทําการเมืองทึ่ส่งต่อความขัดแย้ง เราอยากทํางานดูแลลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอให้พวกเราได้ไปทําเรื่องรากฐานประเทศไทยจริงๆ
เมื่อถามถึงนโยบายธนูดอกแรกเรื่องการศึกษา เรียนฟรีจนถึงจบปริญญาตรีนั้น งบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า สมัยนี้เด็กน้อยลงเยอะมากกว่า 3 เท่า หากเทียบกับสมัยของตน เราจึงมีงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อหัวอยู่แล้ว ในฐานะที่ตนเป็นอดีตอธิการบดี เราเห็นอยู่แล้ว แต่การทําให้เขาได้งาน หลังจบการศึกษานั้น คือความท้าทายมากกว่า
เมื่อถามว่า จะมีบิ๊กเนมเข้ามาเปิดตัวเพิ่มเติมหรือไม่ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า การเปิดตัวครั้งนี้ ก็เพื่อเชิญชวนคนมาทํางาน ทุกคนที่มาร่วมกัน มาด้วยอุดมการณ์ ความกล้าหาญ และความรู้ ซึ่งแต่ละคนก็มีความเป็นมืออาชีพ
เมื่อถามว่า มีการประเมินว่าจะได้กี่ที่นั่ง ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า พรรคการเมืองก็อยากจะประเมินให้สูงอยู่แล้ว แต่พรรคเราอยากมุ่งมั่นเรื่องจุดยืน และวิสัยทัศน์ของเรา จึงขอคะแนนให้เราได้ สส.จํานวนมากพอ ให้เราไปทําเพื่อท่านจริงๆ ทุกคะแนนของท่าน ในการเลือกตั้งปีหน้า สําคัญกับเรา
สำหรับการแข่งขันรายพื้นที่นั้น มีการมุ่งหวังกรุงเทพฯ เป็นพิเศษหรือไม่ ดร.สุชัชวีร์ ย้ำว่า แน่นอนว่าพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เป้าหมายของเรา ไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงนี้ แต่เราตั้งใจจะเป็นพรรคการเมืองของคนไทยทุกคน อย่างไรเราก็ต้องส่งทุกภาคอยู่แล้ว
ส่วนการส่งลงผู้ว่า กทม.และ ส.ก.นั้น วันนี้เราโฟกัสเรื่องมิติประเทศไทยที่สําคัญจริงๆ ก่อน