เปิดแล้ว! สวนเชื่อมอาคาร B–C ต้นแบบเมืองสีเขียว ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธพส.เปิดตัว “City of Green Lifestyles” เปิดสวนทางเชื่อมอาคาร B–C ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เดินหน้าสร้างต้นแบบเมืองสีเขียวที่มีชีวิตมีลมหายใจอย่างยั่งยืน เป็นเมืองต้นแบบที่มีพื้นที่สร้างสุขภาวะทั้งกายและใจอย่างแท้จริง
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening: “City of Green Lifestyles”เปิดสวนทางเชื่อมอาคาร B–C ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ธพส. ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง
ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญความท้าทายจากความหนาแน่นของอาคาร การจราจร และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม แต่เป็นความจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมชื่นชมบทบาทของ ธพส.ที่พัฒนาพื้นที่สีเขียวของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯอย่างต่อเนื่อง จนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นกว่า 47 ไร่ และเมื่อรวมพื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมดจะเพิ่มเป็นกว่า 138 ไร่เปรียบเสมือน “เมืองสีเขียว” ที่มีสวนกระจายอยู่ทั่วพื้นที่
“พื้นที่สวนทางเชื่อมอาคาร B–C ขนาด 5.1 ไร่ และอุโมงค์ลอดรถยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ได้เปลี่ยนพื้นที่โครงสร้างแข็งในอดีตให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้งานได้จริง ทั้งเป็นทางเดินเชื่อมต่อ ลานกิจกรรม และพื้นที่พักผ่อน สอดคล้องกับแนวคิดเมืองที่เดินได้ เมืองที่หายใจได้ และเมืองที่ทุกคนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวอย่างเท่าเทียม นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญของการออกแบบระบบนิเวศเมืองภายใต้แนวคิด ESG และ BCG Model ที่สามารถนำไปขยายผลพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไปได้เป็นอย่างดี และอยากให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้ เป็นต้นแบบ “City of Green Lifestyles” ต้นแบบเมืองราชการยั่งยืนที่มีชีวิตมีลมหายใจ เป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะทั้งกายและใจให้แก่ประชาชน” ผู้ว่า กทม.กล่าวย้ำ
ด้าน ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า “City of Green Lifestyles” เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ธพส.ในการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็น Healthy & Green City เมืองราชการที่ผสานชีวิตคนเมืองกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน เปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ราชการสามารถใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า การออกแบบสวนแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการลดความร้อนสะสม เพิ่มพื้นที่ซึมน้ำ เพิ่มร่มเงาไม้ใหญ่ และสร้างลานกิจกรรมที่รองรับการพักผ่อน การออกกำลังกาย และกิจกรรมของชุมชน พร้อมทำหน้าที่เป็น “สะพานสีเขียว” เชื่อมพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ต่อเนื่องกันเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ทั้งการทำงาน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
“ธพส.ยังคงเดินหน้าพัฒนาอาคารต้นแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคาร C และอาคารพดด้วง เพื่อยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สู่การเป็น ต้นแบบเมืองราชการยั่งยืน ที่มีชีวิต มีลมหายใจ และเป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะทั้งกายและใจให้แก่ประชาชน โดยการเปิดตัวสวนทางเชื่อมอาคาร B–C ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเมืองที่แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะในเมืองใหญ่สามารถทำได้จริง และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวย้ำ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline