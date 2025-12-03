ธพส. อวดโฉมโครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C สถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 21

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ประกาศความสำเร็จ โครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งวัฒนะ อาคาร C ในฐานะผลงานต้นแบบของสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “A Low-Carbon City Working with Nature” หรือ “เมืองคาร์บอนต่ำที่ทำงานร่วมกับธรรมชาติ” โครงการนี้สะท้อนสถาปัตยกรรมภาครัฐยุคใหม่ที่ผสานพลังงานสะอาด ผู้คน และธรรมชาติอย่างสมดุล มุ่งยกระดับพื้นที่ราชการไปสู่ระบบนิเวศเมืองแห่งอนาคต เพื่อชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C ออกแบบภายใต้กลยุทธ์หลัก “จากผู้บริโภคพลังงานสู่ผู้ผลิตพลังงานสะอาด” กล่าวคือ เปลี่ยนบทบาทของอาคารราชการจากผู้ใช้ไฟฟ้าไปสู่ผู้ผลิตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ผ่านระบบโซลาร์เซลล์และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานขั้นสูง เพื่อให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเมืองต้นแบบด้านพลังงานของภาครัฐอย่างแท้จริง
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ คือ แบบจำลองของเมืองราชการยุคใหม่ ที่พิสูจน์ได้ว่า โครงสร้างภาครัฐสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน แต่กลับเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมแล้วสู่ “ศูนย์ราชการแห่งศตวรรษที่ 21” เมืองราชการที่หายใจได้
โครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาโซนใหม่ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และในส่วนของอาคารพดด้วง การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรง “เงินพดด้วง” ซึ่งสื่อถึงตัวแทนของเศรษฐกิจ ความมั่งคั่ง และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมั่นคง ที่พิเศษกว่านั้น อาคารพดด้วงยังเป็นสถาปัตยกรรมที่พึ่งพาพลังงานตนเองได้ ผสมผสานภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมเข้ากับแนวคิด “อารยสถาปัตย์” (Universal Design) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำงาน พักผ่อน และกิจกรรมสร้างสรรค์
จุดเด่นด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ ของอาคารพดด้วง เริ่มตั้งแต่ เปลือกอาคาร ใช้ระบบ Solar Shield ช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 37% การควบคุมอุณหภูมิภายใน ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของระบบทำความเย็นแบบพาสซีฟ (Passive Cooling) และระบบทำความเย็นส่วนกลาง (District Cooling) ระบบพื้นเปล่งรังสี (Radiant Floor) ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศและกระจายความเย็นอย่างสม่ำเสมอ ระบบกรองอากาศ ประสิทธิภาพสูงระดับ MERV-13 สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่ 0.3–1 ไมครอน ได้มากกว่า 85% สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ รวมถึงละอองไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
รวมทั้งวัสดุก่อสร้างกว่า 60% มาจากแหล่งผลิตในประเทศ ลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่ง ขณะเดียวกัน ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าสะอาดได้กว่า 2,200 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน เพื่อใช้ภายในอาคาร ควบคู่ไปกับสวนลอยฟ้าบนหลังคา อีกกว่า 19,900 ตารางเมตร จนถึงรอบอาคารยังปกคลุมด้วยพืชพรรณเขียวชอุ่ม ทำหน้าที่เป็นฉนวนธรรมชาติ ช่วยลดอุณหภูมิ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็นตลอดทั้งวันองค์ประกอบทั้งหมด ทำให้ อาคารพดด้วง เป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยดูดซับมลพิษ กักเก็บคาร์บอน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบ
“สถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 อาคารอัจฉริยะด้านคาร์บอน” ที่สะท้อนการออกแบบเพื่อคน เมือง และธรรมชาติในศตวรรษที่ 21
“โครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C ไม่ใช่แค่โครงสร้าง แต่คือสัญลักษณ์ของเมืองราชการยุคใหม่ที่หายใจได้ เชื่อมโยงคน เมือง เทคโนโลยี และธรรมชาติอย่างสมดุล เป็นแบบอย่างของพื้นที่ราชการที่ตอบโจทย์ทั้งวันนี้และอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตของคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง” ดร. นาฬิกอติภัค กล่าว.