ธพส. แท็กทีม DAD SPV ปลื้มหุ้นกู้AAA ยอดจองทะลุ 3.3 หมื่นล.

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD เปิดเผยในฐานะผู้เสนอโครงการ ร่วมกับ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (DAD SPV) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุด มูลค่ารวม 10,700 ล้านบาท หลังนักลงทุนให้การตอบรับท่วมท้น มียอดแสดงความจำนงจองซื้อสูงกว่า 33,000 ล้านบาท สะท้อน ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ธพส. และความแข็งแกร่งของโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
" การระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดย ธพส. และ DAD SPV ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มนักลงทุนที่ยื่นความจำนงจองซื้อเข้ามาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 33,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าที่เสนอขายจริง 10,700 ล้านบาท ถึงกว่า 3 เท่า (Subscription Ratio)"
สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.01 - 2.51% ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราผลตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสมท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลก โดยความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการบริหารงานของ ธพส. ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และอาคารของหน่วยงานรัฐอื่นๆ รวมถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งของ DAD SPV ที่มีเครดิตน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด
“ในนามของ ธพส. และ DAD SPV ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น ในศักยภาพ ของเราเสมอมา ยอดจองเกินเป้าหมายกว่า 3 เท่าในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึง มุมมองเชิงบวก ของตลาดทุนที่มีต่อทิศทางการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยบริษัท จะนำเงินทุนที่ได้ไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว
ทั้งนี้ ความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ที่ช่วยสนับสนุนให้การระดมทุนบรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม