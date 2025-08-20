ธพส.“Road to Sustainnovation” ยึด ESG ยกระดับบุคลากร

ธพส. จัดงาน “DAD CG Day 2025” ภายใต้แนวคิด “เส้นทางสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ประกาศวิสัยทัศน์องค์กรเติบโตครบทุกมิติ เศรษฐกิจ–สังคม–สิ่งแวดล้อม ยึดหลัก ESG ควบคู่การยกระดับธรรมาภิบาล โปร่งใส พร้อมปั้นบุคลากรคุณภาพด้วย Lifelong Learning และ AI ขับเคลื่อนอนาคต
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) จัดกิจกรรม “DAD CG Day 2025” ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ของการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “Road to Sustainnovation” หรือ “เส้นทางสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธพส. เป็นประธาน
ดร.เอกนิติ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานว่า ธพส. จะยึดหลักการพัฒนาองค์กรบนพื้นฐาน ESG ควบคู่กับการยกระดับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลดผลกระทบเชิงลบ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐาน และยึดมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า ครึ่งปีหลังนี้ ธพส. จะเร่งยกระดับการดำเนินงานด้าน Governance–Risk–Compliance (GRC) ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจาก GRC ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการตัดสินใจ เพิ่มความยืดหยุ่นและการรับมือความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมโปร่งใส และรักษาความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ขณะที่ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เปิดเผยว่า กิจกรรม DAD CG Day 2025 จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เข้ากับการเรียนรู้เชิงรุก (Proactive Learning) ภายใต้แนวคิด Lifelong Learning เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การทำงานในอนาคต
“บุคลากรของ ธพส. ต้องพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Upskilling เพื่อยกระดับทักษะในสายงานReskilling เพื่อรองรับทักษะใหม่ และ Cross-skilling เพื่อเชื่อมโยงความรู้ข้ามสายงาน การเรียนรู้ครบทุกมิติ จะช่วยให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งด้านกระบวนการ และเทคโนโลยี ตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ของ ธพส. ภายใต้แนวคิด “Road to Sustainnovation” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีบุคลากรคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน